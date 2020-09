Presiden Rouhani: Plot AS terhadap Iran Telah Gagal

Iranian President Hasan Rouhani.jpg

IslamTimes - Presiden Iran Hassan Rouhani menekankan pada hari Kamis (3/9) dalam upacara pembukaan empat proyek air dan listrik utama di tiga provinsi Kermanshah, Azerbaijan Timur, dan Ardabil bahwa plot AS terhadap Republik Islam Iran telah gagal.

Presiden Rouhani menghargai upaya yang dilakukan di sektor air dan listrik dan mencatat bahwa hampir semua orang Iran di kota dan lebih dari 99% daerah pedesaan menggunakan listrik.Dia melanjutkan bahwa perlu melakukan penyediaan daerah pedesaan dengan peluang dasar seperti air, listrik, pendidikan, jalan, telekomunikasi, dan gas.Presiden Rouhani lebih lanjut mencatat bahwa Republik Islam Iran mampu membangun satu bendungan waduk setiap 50 hari dan menghubungkan 30 desa ke jaringan air yang aman dan berkelanjutan setiap minggu.Memperhatikan bahwa strategi AS terhadap Iran telah gagal, Presiden juga mengatakan bahwa negara itu berada di bawah tekanan akibat sanksi dan segala upaya akan dilakukan untuk menggagalkan plot AS terhadap Republik Islam.Merujuk pada kegagalan AS di DK PBB untuk memperpanjang Embargo Senjata Iran, dia menekankan, "AS telah menderita kekalahan politik besar dalam beberapa pekan terakhir, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa."[IT/r]