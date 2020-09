Uni Eropa dan Prancis Meminta AS untuk Membatalkan Sanksi yang 'Tidak Dapat Diterima' terhadap Penyelidik Kejahatan Perang Pengadilan Kriminal Internasional

ICC prosecutor Fatou Bensouda and US Secretary of State Mike Pompeo.jpg

IslamTimes - Sanksi AS terhadap dua pejabat Pengadilan Kriminal Internasional "tidak dapat diterima dan belum pernah terjadi sebelumnya" dan harus dibatalkan, kata diplomat utama UE, sementara menteri luar negeri Prancis menyebut mereka "serangan besar" terhadap pengadilan (Internasional).

Sanksi tersebut adalah "tindakan yang tidak dapat diterima dan belum pernah terjadi sebelumnya yang berusaha menghalangi penyelidikan pengadilan dan proses peradilan," kata Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri Josep Borrell dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (3/9).“AS harus mempertimbangkan kembali posisinya dan membalikkan tindakan yang telah diambilnya," tambah Borrell.Komentarnya muncul tak lama setelah Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengutuk sanksi tersebut sebagai "serangan berat terhadap pengadilan," dengan mengatakan hal itu mempertanyakan "multilateralisme dan independensi peradilan."Pada hari Rabu (2/9), Departemen Luar Negeri mengumumkan sanksi terhadap jaksa ICC Fatou Bensouda atas penyelidikannya atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan AS di Afghanistan. Phakiso Mochochoko, kepala Divisi Yurisdiksi, Pelengkap dan Kerjasama ICC, juga dijatuhi sanksi karena memberikan dukungan untuk penyelidikan Bensouda.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menggambarkan ICC sebagai "institusi yang benar-benar rusak dan korup" dan mengatakan AS "tidak akan mentolerir upaya tidak sahnya untuk menundukkan Amerika ke yurisdiksinya."Sekitar 123 negara di seluruh dunia adalah pihak dalam Statuta Roma yang menciptakan ICC. AS pada awalnya termasuk di antara mereka, tetapi Presiden George W. Bush menarik tanda tangan pendahulunya Bill Clinton dan pada tahun 2002 Kongres AS mengesahkan undang-undang yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk membebaskan orang Amerika atau sekutu yang dipegang oleh ICC.[IT/r]