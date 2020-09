Koalisi yang Dipimpin AS Mengurangi Program yang Menghabiskan $ 5 Miliar untuk Melengkapi 'Mitra Keamanan di Irak dan Suriah'

US Military Convoy Enters Hasakah in Northeast Syria from Iraq.jpg

IslamTimes - AS akan berusaha untuk mempertahankan peralatan dan pasokan lainnya untuk pejuang lokal yang memerangi sisa pejuang kelompok teror Daesh (ISIS) di Suriah dan Irak sambil mengurangi bantuan yang berjumlah lebih dari $ 5 miliar sejak 2014, kata Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve dalam siaran pers pada hari Kamis (3/9).

"Divestasi berbasis kondisi untuk mitra keamanan kami di Irak dan Suriah memberi mereka keunggulan signifikan atas Daesh," kata Komandan CJTF-OIR Pat White dalam rilisnya. "Ke depan, mitra kami akan memprioritaskan mempertahankan peralatan taktis yang baru-baru ini diturunkan dan meramalkan persyaratan untuk pasokan penting untuk menjaga tekanan pada sisa-sisa Daesh."Dari 2014 hingga 2020, program AS menghabiskan lebih dari $ 5 miliar untuk melengkapi pesawat tempur lokal, sebagian besar untuk barang-barang seperti seragam, pelindung tubuh, senapan mesin, dan kendaraan lapis baja tahan ranjau.Beberapa investasi terbesar melibatkan renovasi lapangan terbang dan landasan pacu, tempat penampungan pesawat modular, tempat latihan infanteri, kendaraan, dan senjata di Kamp Taji Irak, baru-baru ini ditinggalkan oleh pasukan AS di jalan keluar yang meninggalkan peralatan senilai lebih dari $ 300.000 dan perbaikan di tangan Irak.Trump telah mengisyaratkan keinginan untuk menarik semua pasukan AS dari Irak dan Suriah, tetapi komandan AS terus merekomendasikan untuk meninggalkan kontingen tentara untuk peran penasihat dalam pertempuran melawan sisa-sisa teroris Daesh (ISIS).[IT/r]