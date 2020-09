Laporan: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Setuju pada Pengiriman Senjata AS ke UEA

US President Donald Trump (L) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.jpg

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu secara pribadi memberi lampu hijau pada rencana Pemerintah AS untuk memasok senjata bagi Uni Emirat Arab, media AS melaporkan.

Pada bulan Agustus, kantor Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa kesepakatan damai Zionis Israel-UEA tidak termasuk persetujuan Tel Aviv untuk pengiriman senjata AS ke UEA. Perdana menteri dikatakan menentang pengiriman pesawat tempur F-35 dan senjata modern lainnya ke negara-negara Arab, termasuk yang menandatangani kesepakatan damai dengan Zionis Israel.Surat kabar New York Times melaporkan pada Kamis malam mengutip sumbernya bahwa pernyataan publik dari kantor Netanyahu itu tidak benar. Menurut sumber tersebut, Netanyahu menyerahkan keluhannya terhadap kemungkinan kesepakatan senjata setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dilakukan di Yerusalem pekan lalu.Amerika Serikat dilaporkan ingin menjual pesawat peperangan elektronik - EA-18G Growler - ke UEA.Bulan lalu, Zionis Israel dan Uni Emirat Arab mencapai kesepakatan penting, yang ditengahi oleh Amerika Serikat, untuk menormalisasi hubungan, yang antara lain mengharuskan Zionis Israel membekukan rencana aneksasinya di Tepi Barat. Negara-negara tersebut berencana untuk menandatangani berbagai kesepakatan kerjasama dalam investasi, pariwisata, keamanan, dan bidang lainnya dalam beberapa minggu mendatang.Dua gerakan utama Palestina - Fatah dan Hamas - telah menolak perjanjian tersebut.[IT/r]