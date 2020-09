Senjata Apa Yang Akan Dijual Israel Kepada UEA?

IslamTimes- “Secara resmi, UEA termasuk dalam sebutan 'khusus', yang berarti industri Israel tidak dapat menjual sistem senjata khusus apa pun ke negara Teluk Persia,” situs web Israel Ynet melaporkan.

Forbes berspekulasi bahwa pertahanan rudal Israel seperti Iron Dome kemungkinan akan menduduki puncak daftar belanja mengingat ancaman yang dirasakan oleh Abu Dhabi. Namun, laporan tersebut mengatakan, Tel Aviv mungkin enggan untuk berbagi teknologi "sensitif" nya.“Senjata potensial Israel lainnya termasuk drone serang Heron bersenjata rudal dan bom pintar…, amunisi berkeliaran seperti Harpy…, dan senjata anti-tank seperti rudal Spike. Drone pengintai dan sensor untuk menemukan target juga akan masuk daftar jual, ”tambah laporan itu.“Secara resmi, UEA termasuk dalam sebutan 'khusus', yang berarti industri Israel tidak dapat menjual sistem senjata khusus apa pun ke negara Teluk Persia,” situs web Israel Ynet melaporkan."Namun dalam prakteknya, UEA telah menikmati pasokan peralatan militer Israel yang sangat rahasia selama delapan tahun terakhir," tambahnya.Selama beberapa dekade, Washington telah menahan diri dari penjualan senjata Timur Tengah karena kebijakannya bagi Israel untuk memastikan dugaan keunggulan militer kualitatif (QME) Tel Aviv di Timur Tengah. Hal ini telah diterapkan pada jet tempur F-35, ditolak oleh negara-negara Arab, sementara Israel telah membeli dan menyebarkannya.Spekulasi muncul ketika AS telah setuju untuk menjual pesawat tempur siluman F-35 ke UEA, dan telah meyakinkan Israel untuk menyetujui penjualan tersebut.Tetapi Israel sendiri berusaha untuk memiliki bagian di pasar senjata yang menguntungkan di kerajaan Teluk Persia, termasuk Arab Saudi dan UEA yang menghabiskan banyak uang untuk senjata berteknologi tinggi.Rezim sudah mengekspor senjata canggih ke India, karena Kabinet India akan menyetujui kesepakatan senilai $ 1 miliar minggu depan untuk membeli dua AWACS Phalcon Israel.Sekarang tampaknya India bertekad untuk melanjutkan pembelian karena ketegangan meningkat antara New Delhi dan Beijing mengenai wilayah yang disengketakan di sepanjang perbatasan China-India.Kesepakatan itu tampaknya merupakan bagian dari rencana yang lebih luas yang didorong oleh AS untuk mempengaruhi konflik Sino-India, dan membantu India melawan China - yang dianggap Washington sebagai ancaman global nomor satu.Penjualan senjata Amerika dan Israel ke UEA juga diyakini sebagai bagian dari rencana mereka untuk mempersenjatai kerajaan Teluk Persia untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai "ancaman Iran".(IT/TGM)