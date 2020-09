WHO: Tidak Ada Vaksinasi COVID-19 Sebelum Pertengahan 2021

IslamTimes- Badan kesehatan PBB menyambut baik fakta bahwa "sejumlah besar" calon vaksin telah memasuki uji coba Tahap III tahap akhir, yang biasanya melibatkan puluhan ribu orang.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya tidak mengharapkan imunisasi yang meluas terhadap virus corona baru hingga pertengahan 2021, meskipun ada peningkatan harapan di AS dan di tempat lain bahwa vaksin itu dapat dirilis dalam beberapa minggu.Di seluruh dunia, pemerintah berharap untuk mengumumkan vaksin sesegera mungkin dan meluncurkan perawatan untuk COVID-19, yang telah menewaskan hampir 870.000 orang dan menginfeksi lebih dari 26 juta orang.Badan kesehatan PBB menyambut baik fakta bahwa "sejumlah besar" calon vaksin telah memasuki uji coba Tahap III tahap akhir, yang biasanya melibatkan puluhan ribu orang."Kami mengetahui setidaknya enam hingga sembilan yang telah menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan penelitian," kata juru bicara WHO Margaret Harris kepada wartawan di Jenewa.Namun, dia menekankan, "dalam kerangka waktu yang realistis, kami benar-benar tidak berharap untuk melihat vaksinasi meluas sampai pertengahan tahun depan".Dalam prosedur normal, penyelenggara tes harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk memverifikasi bahwa kandidat vaksin aman dan efektif.Tetapi karena pandemi terus memakan korban jiwa, ada tekanan besar untuk meluncurkan vaksin dengan cepat.(IT/TGM)