AS Tidak Memiliki Kredibilitas Di Dewan Keamanan PBB

Seorang mantan diplomat Iran, Abdolreza Faraji-rad, mengatakan apa yang terjadi di Dewan Keamanan PBB adalah kekalahan bersejarah bagi AS setelah Perang Dunia II dan menghancurkan kredibilitas Washington.Dalam wawancara dengan Kantor Berita Mehr, Faraji-rad menguraikan tentang kegagalan AS baru-baru ini di Dewan Keamanan PBB.Merujuk pada upaya AS untuk mengadopsi resolusi anti-Iran untuk mengembalikan sanksi PBB dalam apa yang disebut 'mekanisme snapback', Faraji-rad mencatat bahwa AS gagal dua kali di Dewan Keamanan PBB dalam beberapa pekan terakhir yang dianggap sebagai kekalahan bersejarah bagi Washington."Eropa sangat senang dengan kunjungan [ketua IAEA] Rafael Grossi ke Iran dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan lebih banyak kerja sama antara Teheran dan IAEA untuk melindungi JCPOA," tambahnya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika Eropa mengasumsikan bahwa Joe Biden akan menang dalam pemilihan presiden berikutnya, itu akan melanjutkan jalannya saat ini.(IT/TGM)