Pejabat Iran Tolak Tawaran Mediasi Rusia, Tidak Ada Pembicaraan dengan AS

Mahmoud Vaezi- Iranian President’s Chief of Staff.jpg

IslamTimes - Kepala Staf Presiden Iran Mahmoud Vaezi menolak rencana negosiasi dengan AS setelah menteri luar negeri Rusia menyatakan kesiapan untuk membantu Tehran dan Washington mengadakan pembicaraan.

Ditanya oleh Tasnim tentang gagasan Sergei Lavrov tentang mediasi Rusia antara Iran dan AS untuk negosiasi langsung, Vaezi berkata, "Kami tidak berniat bernegosiasi dengan orang Amerika, dan kami telah menyatakan sikap kami dengan sangat jelas."Tehran telah menjelaskan bahwa AS harus menerima bahwa mereka telah melakukan kesalahan, menyadari bahwa mereka telah mengadopsi kebijakan sanksi yang salah terhadap Iran, dan mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan, tambahnya.Vaezi juga mencatat bahwa menteri luar negeri Rusia bukanlah satu-satunya orang yang mengajukan gagasan mediasi, menekankan, "Amerika harus kembali ke JCPOA dan berbicara dalam kerangka JCPOA, jika tidak, tidak ada tindakan lain yang akan membuahkan hasil."Dalam sambutannya baru-baru ini di Institut Hubungan Internasional Moskow, Lavrov mengatakan Moskow siap untuk mengadakan pembicaraan dengan kedua belah pihak untuk membuka jalan bagi perundingan langsung antara Iran dan Amerika Serikat, tetapi hanya jika kedua belah pihak tertarik.“Kami percaya bahwa lebih baik untuk mengangkat perbedaan dan masalah secara langsung dan menerima jawaban langsung,” kata Menlu Rusia.Dia juga menunjuk pada upaya AS untuk memicu mekanisme snapback dari JCPOA untuk mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran, dengan mengatakan bahwa upaya tersebut pasti gagal.Lavrov mengatakan Washington telah kehilangan semua haknya dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015.[IT/r]