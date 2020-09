Senator Republik: Trump Menyulut Ketegangan AS

US President Donald Trump -.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump berusaha untuk "lebih mengobarkan ketegangan rasial" di tengah protes terhadap kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial, kata seorang senator Partai Republik.

“Komentar dan tweet selama beberapa hari terakhir, termasuk retweet dari video 2019 yang jelas-jelas dimaksudkan untuk lebih mengobarkan ketegangan rasial, benar-benar mengherankan,” kata Senator Republik Utah Mitt Romney kepada The New York Times untuk menjadi satu-satunya senator Republik yang berbicara tentang komentar dan tweet presiden dalam beberapa hari terakhir.Presiden telah me-retweet video yang menunjukkan seorang pria kulit hitam mendorong seorang wanita kulit putih ke kereta bawah tanah New York pada tahun 2019."Jika pemimpin berkomentar, saya pasti akan menyampaikannya," kata juru bicara Senator Partai Republik Mitch McConnell dari Kentucky.Situasi menjadi tegang di beberapa kota AS setelah penembakan 23 Agustus terhadap seorang Afrika-Amerika oleh seorang polisi kulit putih di Kenosha, Wisconsin. Jacob Blake ditembak beberapa kali di punggung dan menjadi lumpuh.Trump mengunjungi Kenosha pada hari Selasa (1/9), berjanji untuk meningkatkan pendanaan ke kepolisian kota.Seorang kritikus utama presiden, Romney adalah satu-satunya Republikan di Senat yang berbicara menentang keputusannya, termasuk pengampunan untuk teman lamanya, Roger Stone.“Korupsi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya: seorang presiden Amerika meringankan hukuman seseorang yang dihukum oleh juri karena berbohong untuk melindungi presiden itu,” tulis Romney di bulan Juli.[IT/r]