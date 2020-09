PM Israel Menyangkal Dia Menyetujui Penjualan Senjata AS ke Emirates Setelah Kesepakatan Damai

Israeli PM Benjamin Netanyahu.JPG

IslamTimes - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali membantah laporan bahwa dia menyetujui penjualan senjata AS ke Uni Emirat Arab (UEA).

The New York Times mengutip seorang akademisi Arab yang berbasis di Washington yang mengatakan para pejabat di AS, Israel dan Uni Emirat Arab telah mengkonfirmasi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanhayu secara pribadi meyakinkan bahwa dia tidak akan menentang kesepakatan senjata itu.Kantor Netanyahu menulis laporan New York Times bahwa dia memberi lampu hijau untuk penjualan persenjataan berteknologi tinggi AS kepada monarki Teluk Persia sebagai bagian dari pembicaraan menuju perjanjian perdamaian Agustus, harian Zionis Israel Haaretz melaporkan pada hari Jumat (4/9)."Mengulangi tuduhan palsu terhadap Perdana Menteri Netanyahu tidak membuatnya benar," kata pernyataan mereka. "Tidak ada pembicaraan dengan Amerika Serikat yang mengarah pada terobosan bersejarah dengan Uni Emirat Arab pada 13 Agustus, bahwa Perdana Menteri memberikan persetujuan Zionis Israel akan menjual senjata canggih ke Emirates."UEA dilaporkan akan membeli jet serangan siluman F-35 Lightning II, pesawat perang elektronik EA-18G Growler, dan drone bersenjata MQ-9 Reaper dari AS.The New York Times mengutip akademisi Hussein Ibish dari Institut Negara Teluk Arab di Washington, yang mengklaim bahwa pejabat dari AS, Zionis Israel, dan UEA semuanya telah mengatakan kepadanya bahwa Netanyahu telah secara pribadi menyetujui penjualan senjata tersebut sementara secara terbuka menentangnya."Saya telah mendengar dari partai-partai di ketiga sisi bahwa dia memberi lampu hijau tentang ini," kata Ibish, menambahkan bahwa pemimpin Zionis Israel sebelumnya telah mengarahkan kedipan mata ke AS dan UEA bahwa "tidak akan ada oposisi yang substantif dan kategoris. . ”Dia mengatakan para diplomat Emirat terkejut ketika Netanyahu secara terbuka mengecam kesepakatan senjata itu dan membatalkan pertemuan trilateral di PBB pada 21 Agustus sebagai balasannya.Tetapi Ibish mengatakan mereka kemudian menerima jaminan bahwa penjualan akan dilanjutkan. "Mereka jadi mengerti ada banyak teater Kabuki dalam semua ini," katanya.Duta Besar Israel untuk AS Ron Demer juga membantah bahwa perdana menteri telah memberikan lampu hijau untuk kesepakatan senjata dan bersikeras bahwa Presiden AS Donald Trump "berkomitmen penuh untuk mempertahankan" hegemoni militer Zionis Israel di Timur Tengah.Perjanjian perdamaian Agustus menormalisasi hubungan antara UEA dan Zionis Israel sebagai imbalan atas pembekuan rencana Tel Aviv untuk mencaplok sebagian besar Wilayah Palestina yang diduduki di bawah apa yang disebut "Kesepakatan Abad Ini" oleh Trump. Partai Fatah Palestina menyebut kesepakatan itu "pengkhianatan."[IT/r]