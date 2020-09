Media AS: 'Gedung Putih Tidak Memiliki Strategi' di Suriah

White House Doesn’t Have a Strategy’ on Syria.jpg

IslamTimes - Newsweek mengutip seorang pejabat senior intelijen AS yang tidak disebutkan namanya yang menggambarkan strategi Washington saat ini di Suriah sebagai "clusterf ** k" sehubungan dengan pemilihan presiden yang akan datang.

Pada bulan Januari, Presiden Donald Trump membatalkan janji sebelumnya untuk menarik pasukan AS dari Suriah, dengan menyatakan bahwa kontingen "kecil" Amerika akan tinggal di Republik Arab untuk "menjaga minyak".Saat jam terus berdetak untuk pemilihan 3 November, "kedua kandidat bersumpah untuk mengakhiri 'perang tanpa akhir' yang dilakukan oleh pendahulunya", lapor Newsweek, mengacu pada calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dan Presiden petahana Donald Trump.Pejabat intelijen, pada gilirannya, mengklaim bahwa AS "tidak memiliki strategi [di Suriah]" karena Pentagon terus mempertahankan misi militer Amerika di negara Arab untuk "memastikan kekalahan abadi" dari Daesh (ISIS), menurut salah satu siaran pers terbaru oleh Departemen Pertahanan AS.Pada Oktober 2019, Presiden Donald Trump, pada bagiannya, mengumumkan bahwa AS akan menarik pasukannya dari Suriah, tetapi akhirnya mundur, menyatakan bahwa kontingen Amerika "kecil" akan tetap tinggal untuk "menjaga minyak" di timur laut negara Timur Tengah itu.[IT/r]