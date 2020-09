Menghina Quran Dan Nabi Tanda Terorisme ISIS Melawan Islam

IslamTimes- “Gerakan yang menjijikkan dan provokasi ekstremisme tidak memiliki ruang dalam demokrasi dan kebebasan berekspresi; [mereka hanya] mengancam wacana ketuhanan, perdamaian dan keamanan, ”tambahnya.

Pembantu Khusus Pembicara Parlemen Iran untuk Urusan Internasional dengan keras menegur tindakan penghujatan baru-baru ini terhadap Alquran dan Nabi Muhammad (SAW), menyebut langkah-langkah seperti itu dimulainya kembali terorisme ISIS."Charlie Hebdo menghujat Nabi Muhammad dan penodaan Alquran di Swedia dianggap sebagai kembalinya terorisme Daeshi [ISIS] terhadap Islam," tweet Hossein Amir-Abdollahian pada hari Jumat.“Gerakan yang menjijikkan dan provokasi ekstremisme tidak memiliki ruang dalam demokrasi dan kebebasan berekspresi; [mereka hanya] mengancam wacana ketuhanan, perdamaian dan keamanan, ”tambahnya.Dalam pertemuan ilegal pada 28 Agustus, pendukung politikus sayap kanan Denmark Rasmus Paludan, yang memimpin kelompok anti-Islam Tight Direction (Stram Kurs), membakar salinan Al-Qur'an di kota Malmo, Swedia selatan.Pada hari Selasa (1 September), Majalah Prancis Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun ofensif Nabi Muhammad (SAW) pada malam persidangan tersangka dalam serangan mematikan di kantor surat kabar lima tahun lalu. Pada Januari 2015, dua teroris menyerang kantor majalah tersebut di Paris, menewaskan 12 orang, banyak di antaranya bekerja untuk publikasi tersebut. Serangan itu, yang dikutuk oleh umat Islam di seluruh dunia, diduga sebagai tanggapan atas kartun ofensif majalah Nabi Islam (SAW) beberapa tahun sebelumnya.Sentimen anti-Muslim telah meningkat di seluruh Eropa dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan teroris di benua itu. Serangan tersebut dilakukan oleh simpatisan Daesh atau anggota kelompok teror yang telah kembali ke rumah setelah kekalahan mereka di Irak dan Suriah.Para pemimpin Muslim di Eropa dan di seluruh dunia telah mengulangi kecaman tegas mereka atas serangan teroris tersebut.Selain itu, kebangkitan ideologi sayap kanan dan penyebaran kebijakan anti-imigrasi telah memperburuk status agama minoritas di Eropa.(IT/TGM)