Tekanan AS Pada Iran Bertujuan Untuk Memuaskan Lobi Zionis

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen mengatakan bahwa calon presiden AS berusaha untuk mendapatkan dukungan dari lobi Zionis dalam pemilihan dengan menekan Republik Islam Iran.Abbas Moghtadaei mengatakan pada hari Sabtu bahwa kandidat untuk Pemilihan Presiden AS 2020 melakukan upaya terbaik mereka untuk memenangkan persetujuan dan dukungan dari lobi anti-Iran dan Zionis dalam pemilihan dengan memberikan tekanan pada Republik Islam Iran.Beralih ke upaya AS untuk memulihkan dan mengembalikan sanksi PBB terhadap Republik Islam Iran, ia berkata, “Republik Islam Iran selalu bertindak sesuai dengan hukum internasional dan negara-negara barat tahu bahwa Iran telah memenuhi semua komitmennya di bawah JCPOA dan apa yang diklaim Amerika hari ini adalah permintaan yang jelas-jelas berlebihan. "Amerika secara praktis telah menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei 2018 dan tidak dapat mengklaim menggunakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DRM) terhadap Iran seperti yang diperkirakan dalam kesepakatan tersebut, katanya, menambahkan, "Klaim pemerintah AS tidak bahkan diindahkan oleh sekutu mereka dan sejauh ini bersikeras bahwa mereka tidak mau bekerja sama dengan Amerika. "Di bagian lain dalam sambutannya, Moghtadaei menyatakan, "Presiden AS Trump mencoba menggunakan masalah ini sebagai kejutan untuk memenangkan pemilihan dan mengkompensasi keterbelakangannya pada lawannya pada pemilihan presiden mendatang."Dia menunjuk situasi internal di Amerika Serikat dan peran Zionis dalam suasana politik domestik Amerika Serikat dan menambahkan, “Masing-masing partai Amerika dalam pemilihan tersebut mencoba menggunakan isu oposisi terhadap Iran untuk membuat Lobi Zionis memahami bahwa jika mereka menang, mereka akan melawan Iran, tetapi pendekatan ini tidak terlalu berguna di luar Amerika Serikat. "(IT/TGM)