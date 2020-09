AS Mengatakan Iran Harus Mundur Dari Suriah, Rusia Bisa Tetap

US military patrol vehicle is parked on the road from Raqqa to Al-Hasakah, Syria.jpg

IslamTimes - Departemen Luar Negeri datang untuk membela strategi negara di Suriah, menyebutkan prioritas utama Washington di wilayah tersebut dan menguraikan sikap sehubungan dengan beberapa masalah terkait dalam sebuah wawancara dengan Newsweek. Menurut departemen tersebut, AS masih mengejar eliminasi teroris Daesh (ISIS/IS) yang tersisa di Suriah, tetapi ini bukan satu-satunya tujuannya.

Washington telah mempertahankan penempatan tentaranya di Republik Arab meskipun tidak memiliki dasar hukum untuk itu sesuai hukum internasional. AS telah mengabaikan kritik dari Damaskus dan Moskow, yang mengutuk penempatan militer ilegal dan Gedung Putih "mencuri" sumber daya negara.Keputusan Presiden Donald Trump untuk mengirim pasukan AS baru ke Suriah timur untuk mengamankan ladang minyak dikritik oleh beberapa ahli sebagai salah didefinisikan dan ambigu. Tetapi penduduk daerah itu, salah satu daerah paling terpencil dan terkaya di negara itu, berharap fokus AS pada Suriah timur akan membawa keuntungan ekonomi dan menghilangkan sisa-sisa kelompok ISIS.Gedung Putih juga ingin mengusir semua pasukan Iran yang diduga berada di Republik Arab, serta militan yang konon didukung oleh Teheran. Iran sendiri bersikeras bahwa mereka hanya mengerahkan penasihat militer ke Suriah, yang hadir di sana atas permintaan pemerintahnya, tidak seperti pasukan AS, yang tidak memiliki dasar hukum untuk penempatan mereka.Pada saat yang sama, Departemen Luar Negeri mengatakan tidak ada masalah dengan pasukan Rusia, yang ditempatkan di Hmeymim dan Tartus, dan tinggal di Suriah."Pasukan militer Rusia berada di Suriah sebelum dimulainya Konflik Suriah pada tahun 2011, dan karena itu kami tidak menganjurkan penghapusan pasukan itu", kata juru bicara departemen itu.AS juga berupaya untuk menyelesaikan konflik internal Suriah, meskipun telah absen dari platform utama untuk pembicaraan damai antara Damaskus dan milisi oposisi.Pernyataan Departemen Luar Negeri ini kontras dengan bagaimana Presiden Donald Trump menggambarkan misi utama pasukan AS saat ini di Suriah - untuk "menjaga minyak". Inilah yang telah mereka lakukan setidaknya sejak Oktober 2019, dan, dilihat dari laporan militer Suriah dan Rusia - mereka juga telah membantu menyelundupkannya ke luar negeri.Damaskus dan Moskow mengutuk AS atas pencurian sumber daya nasional Suriah setelah konvoi transportasi minyak yang diduga disertai kendaraan militer Amerika terlihat bergerak menuju perbatasan dengan Irak.Departemen Luar Negeri, bagaimanapun, bersikeras bahwa pasukan AS hanya menjaga ladang minyak untuk mencegah mereka jatuh kembali ke tangan kelompok teroris Daesh yang telah lama dikalahkan.Juru bicara itu mengklaim AS "tidak memiliki, mengontrol, atau mengelola sumber daya minyak di Suriah" dan meyakinkan bahwa AS hanya tertarik pada minyak mentah yang digunakan oleh "rakyat Suriah"."Rakyat Suriah" yang dibicarakan oleh perwakilan Departemen Luar Negeri, sebenarnya adalah kelompok militan yang didominasi Kurdi, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang menguasai sebagian besar wilayah timur yang kaya minyak dan telah lama menjadi sekutu Washington di wilayah tersebut.[IT/r]