Kematian Akibat Virus Corona Melampaui 880.000 Secara Global

Coronavirus global.jpg

IslamTimes - Virus corona baru telah menewaskan sedikitnya 880.396 orang sejak wabah itu muncul di China Desember lalu, menurut penghitungan dari sumber resmi yang dikumpulkan oleh AFP pada 1100 GMT pada hari Minggu (6/9).

Sedikitnya 26.947.550 kasus virus corona telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, setidaknya 17.709.800 sekarang dianggap pulih.Penghitungan, menggunakan data yang dikumpulkan oleh AFP dari otoritas nasional dan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mungkin hanya mencerminkan sebagian kecil dari jumlah infeksi yang sebenarnya.Banyak negara hanya menguji kasus yang bergejala atau paling serius.Pada hari Sabtu (5/9), 5.171 kematian baru dan 268.142 kasus baru tercatat di seluruh dunia.Berdasarkan laporan terakhir, negara dengan kematian terbaru adalah India dengan 1.065, diikuti oleh Amerika Serikat dengan 805 dan Brasil dengan 682.Amerika Serikat adalah negara terparah dengan 188.540 kematian dari 6.246.162 kasus. Sedikitnya 2.302.187 orang telah dinyatakan pulih.Setelah AS, negara yang paling terpukul adalah Brasil dengan 126.203 kematian dari 4.123.000 kasus, India dengan 70.626 kematian dari 4.113.811 kasus, Meksiko dengan 67.326 kematian dari 629.409 kasus, dan Inggris dengan 41.549 kematian dari 344.164 kasus.Negara dengan jumlah kematian tertinggi dibandingkan jumlah penduduknya adalah Peru dengan 90 kematian per 100.000 penduduk, diikuti oleh Belgia dengan 85, Spanyol 63, Inggris 61, dan Chili 60.Amerika Latin dan Karibia secara keseluruhan memiliki 289.874 kematian dari 7.778.905 kasus, Eropa 218.117 kematian dari 4.174.404 infeksi, Amerika Serikat dan Kanada 197.723 kematian dari 6.377.631 kasus, Asia 104.864 kematian dari 5.724.057 kasus, Timur Tengah 37.929 kematian dari 1.568.507 kasus, Afrika 31.087 kematian dari 1.294.106 kasus, dan Oseania 802 kematian dari 29.945 kasus.Sebagai akibat dari koreksi oleh otoritas nasional atau keterlambatan publikasi data, angka yang diperbarui selama 24 jam terakhir mungkin tidak sama persis dengan penghitungan hari sebelumnya.[IT/r]