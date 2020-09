Tidak Ada Perubahan Dalam Kebijakan Iran Terhadap AS

IslamTimes- Beralih ke hubungan bersahabat dan bersahabat antara Republik Islam Iran dan Swiss, Khatibzadeh menambahkan, "Republik Islam Iran sangat mementingkan hubungannya dengan Swiss karena negara tersebut mewakili Bagian Kepentingan AS di Iran serta melindungi kepentingan Iran di Kanada."

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa kebijakan negara terhadap Amerika Serikat tidak akan berubah.Berbicara di presser mingguannya pada hari Senin, Khatibzadeh ditanyai tentang sikap Iran mengenai kesiapan Rusia yang diumumkan untuk memfasilitasi pembicaraan langsung antara Iran dan AS. “Kami tidak meragukan niat Rusia, tapi yang patut diragukan adalah niat dan tindakan Amerika. Amerika masih mengejar terorisme ekonomi terhadap Iran dan tidak menunjukkan rasa malu saat mengumumkan bahwa mereka ingin membuat rakyat Iran kelaparan. Sejauh kebijakan ini diterapkan, kebijakan kami juga tidak akan berubah. ”Dia menunjuk pada kunjungan Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis ke Iran pada Sabtu 5 September dan menyatakan, "Menteri luar negeri Swiss bertemu dan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat senior Iran untuk memperluas dan meningkatkan pembicaraan bilateral."Beralih ke hubungan bersahabat dan bersahabat antara Republik Islam Iran dan Swiss, Khatibzadeh menambahkan, "Republik Islam Iran sangat mementingkan hubungannya dengan Swiss karena negara tersebut mewakili Bagian Kepentingan AS di Iran serta melindungi kepentingan Iran di Kanada."Kunjungan menteri luar negeri Swiss ke Republik Islam Iran tidak ada hubungannya dengan hubungan Iran-AS, katanya, menegaskan, "Kebijakan luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat tidak berubah."Amerika Serikat berusaha menciptakan hambatan menjelang pengiriman uang di saluran keuangan Swiss dan Iran sangat pesimis dengan niat jahat AS tetapi pemerintah Swiss selalu bertindak dengan itikad baik dengan kejujuran dan transparansi dalam meluncurkan saluran keuangan ini, tambahnya.Dia mengulangi, "Jelas bahwa kebijakan kami terhadap Amerika Serikat tidak berubah dan Amerika Serikat masih mempraktikkan perilaku bullying terhadap negara lain dan telah melakukan terorisme ekonomi terhadap bangsa Iran dan tidak malu untuk mengatakan secara terbuka bahwa itu membuat semua upayanya untuk membuat rakyat Iran bertekuk lutut. "Selama pemerintah AS tidak mengubah perilakunya, kebijakan Iran terhadap Amerika Serikat tidak akan berubah, tegasnya.Di tempat lain dalam sambutannya, Khatibzadeh mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar akan melakukan kunjungan singkat ke Iran dalam perjalanannya ke Rusia untuk berpartisipasi dalam KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Menteri India akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, tambahnya.(IT/TGM)