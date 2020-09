COVID-19 Mengklaim Hampir 900.000 Nyawa Di Seluruh Dunia

IslamTimes- Menurut angka terbaru pada Selasa pagi (GMT +4: 30), sejauh ini 27.489.198 orang telah terinfeksi virus korona baru secara global, dengan kematian melewati 896.867 dan pemulihan mencapai lebih dari 19,6 juta.

Kasus virus Corona di seluruh dunia mendekati 27,5 juta dengan kematian melewati 896.000 secara total, menurut angka Worldometer.Menurut angka terbaru pada Selasa pagi (GMT +4: 30), sejauh ini 27.489.198 orang telah terinfeksi virus korona baru secara global, dengan kematian melewati 896.867 dan pemulihan mencapai lebih dari 19,6 juta.Dengan 6.485.575 kasus dan 193.534 kematian, AS melanjutkan dengan jumlah infeksi dan kematian akibat virus korona tertinggi di dunia.Jika tingkat saat ini berlanjut, AS diperkirakan akan melewati 410.000 kematian akibat virus korona pada Januari 2021.India berada di posisi kedua dengan 4.280.422 infeksi dan 72.816 kematian.Dalam hal infeksi, India berada di urutan berikutnya dengan 4.113.811 kasus virus corona yang dikonfirmasi, diikuti oleh Brasil (4.147.794), Rusia (1.030.690), Peru (691.575), Kolombia (671.848), Afrika Selatan (639.362), Meksiko (637.509), Spanyol ( 525.549) Argentina (488.007), Chili (424.274) dan Iran (388.810).Negara lain setelah AS yang mencatat lebih dari 10.000 kematian adalah Brasil (127.001), India (72.816), Meksiko (67.781), Inggris (41.554), Italia (35.553), Prancis (30.726), Peru (29.976), Spanyol (29.516) , Iran (22.410), Kolombia (21.615), Rusia (17.871), Afrika Selatan (15.004), Chili (11.652), Ekuador (10.576) dan Argentina (10.129).(IT/TGM)