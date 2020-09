Bom Pinggir Jalan Menargetkan Dua Konvoi Militer AS di Irak

US Military Convoy Comes under Attack in Southern Iraq.jpg

IslamTimes - Dua konvoi militer dan logistik AS telah menjadi sasaran bom pinggir jalan di Irak, yang terbaru dari serangkaian ledakan yang menghantam pasukan pendudukan AS di tengah sentimen anti-Amerika di negara itu.

Serangan pertama menghantam konvoi pasukan koalisi pimpinan AS di provinsi Qadisiyah di Irak selatan Selasa (8/9) malam.Jaringan televisi berbahasa Arab Irak al-Sumaria mengatakan bom pinggir jalan menghantam kelompok itu di jalan raya al-Diwaniyah, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya.Serangan kedua dilaporkan terhadap konvoi bantuan dan logistik AS di wilayah al-Nabaei, utara ibukota Irak Baghdad, yang menyebabkan dua personel militer terluka.Serangan bom itu terjadi sehari setelah ledakan menargetkan konvoi koalisi pimpinan AS yang membawa pasokan logistik ke utara Baghdad, insiden kedua dalam tiga hari.Sebuah pernyataan oleh militer Irak mengatakan ledakan itu terjadi ketika kendaraan keluar dari pangkalan Taji dan di awal jalan raya al-Shula, menggarisbawahi bahwa ledakan tersebut tidak memakan korban dan hanya merusak salah satu kendaraan mereka.[IT/r]