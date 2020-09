Iran Mendesak WHO untuk Berupaya Mengakhiri Sanksi 'Sepihak dan Tidak sah' AS di tengah Pandemi COVID-19

Iranian doctors and nurses are seen at the coronavirus section of a hospital in Gorgan.jpg

IslamTimes - Menteri Kesehatan Iran Said Namaki telah menulis kepada kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meminta upaya global untuk mengakhiri sanksi "sepihak dan tidak sah" Amerika terhadap warga Iran di tengah pandemi virus korona yang mematikan.

Dalam suratnya kepada Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom pada hari Selasa (8/9), Namaki mengatakan "waktunya sudah matang untuk seruan internasional untuk pencabutan semua sanksi" sehingga kesehatan mereka yang terkena dampak tidak akan terancam, tulis Namaki.Dia meminta badan kesehatan publik global PBB untuk "mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk [membantu] mengakhiri sanksi tidak sah dan sepihak AS, yang telah menyebabkan kematian dan penderitaan bagi rakyat Iran dan negara lain dan akan mengakibatkan konsekuensi negatif bagi kesehatan global dan keamanan kesehatan. "Menteri Kesehatan Iran memuji perjuangan WHO melawan pandemi virus korona yang mematikan, yang membutuhkan kohesi, pengabdian, dan komitmen di semua tingkatan di seluruh dunia.Dia memberi tahu kepala WHO tentang langkah-langkah terbaru Iran dalam perang melawan COVID-19 dan mengatakan negara itu telah melakukan tiga fase selama tujuh bulan terakhir untuk menyaring orang-orang dari gejala virus korona baru.Namaki juga menyoroti jarak sosial dan langkah-langkah mitigasi lainnya yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk menahan penyebaran virus.Meskipun melakukan pertempuran habis-habisan melawan COVID-19, Iran dihadapkan pada "pelanggaran peraturan internasional sepihak, ilegal dan terang-terangan," termasuk kesepakatan nuklir 2015, yang telah menyebabkan pemulihan "luas, kejam, dan sanksi menyeluruh”terhadap rakyat Iran, kata Namaki.Dia menambahkan bahwa akses Iran ke jaringan perbankan internasional telah diblokir yang merugikan ekonomi negara dan mengganggu aktivitas perdagangan penting, termasuk pembelian obat-obatan dan peralatan medis.“Ini telah menargetkan dan membahayakan kesehatan masyarakat negara kita pada saat COVID-19 menyebar,” kata menteri.“Selama situasi darurat ini, ada harapan yang sah dan legal bahwa Organisasi Kesehatan Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua badan internasional telah memberikan jaminan bahwa rakyat Iran akan mendapatkan akses ke obat-obatan dan barang-barang kemanusiaan,” menteri kesehatan menunjukkan.[IT/r]