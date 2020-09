Trump Dikabarkan Akan Mengumumkan Pemotongan Kehadiran Militer AS di Irak dan Afghanistan

Trump reportedly set to announce cuts in US Military presence in Iraq, Afghanistan.jpg

IslamTimes - Selama kampanye pemilihan presiden 2016, Donald Trump berjanji secara khusus untuk mengurangi keterlibatan militer asing Amerika Serikat, secara bertahap mengambil langkah-langkah menuju tujuan tersebut dengan menarik prajurit dari zona konflik tempat pasukan AS dikirim.

Presiden AS Donald Trump akan mengumumkan "penarikan pasukan lebih lanjut" dari Irak pada hari Rabu (9/9), menurut wartawan kumpulan Gedung Putih, mengutip sumber pemerintahan senior yang tidak disebutkan namanya.Bersamaan dengan itu, pernyataan lain tentang Afghanistan akan diberikan "dalam beberapa hari mendatang"."Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada wartawan di Air Force One untuk mengharapkan pengumuman besok tentang penarikan pasukan lebih lanjut dari Irak, dan pengumuman lain dalam beberapa hari mendatang tentang Afghanistan," reporter Gedung Putih untuk Los Angeles Times Chris Megerian tweeted Selasa (8/9).Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada wartawan di Air Force One untuk mengharapkan pengumuman besok tentang penarikan pasukan lebih lanjut dari Irak, dan pengumuman lain dalam beberapa hari mendatang tentang Afghanistan.- Chris Megerian (@ChrisMegerian) 9 September 2020Pengurangan jumlah pasukan di luar negeri adalah salah satu janji kampanye utama Trump, dengan POTUS menekankan penentangannya terhadap "perang tanpa akhir" baru-baru ini.Saat ini, sekitar 5.200 tentara Amerika berada di Irak, dibenarkan oleh tujuan untuk memerangi sisa-sisa Daesh (ISIS) di daerah tersebut. Pada bulan Agustus, The Wall Street Journal melaporkan bahwa AS akan mengurangi tentaranya di Irak hingga sepertiganya, menjadi sekitar 3.500, karena peralihan dari memerangi Daesh menjadi mengembangkan pasukan keamanan Irak sendiri. Sumber yang tidak disebutkan namanya yang dikutip dalam laporan tersebut mengklaim bahwa penarikan itu terkait dengan pemilihan presiden AS yang akan datang.Penarikan bertahap pasukan AS dari Afghanistan dimulai pada Februari, setelah Washington menandatangani perjanjian dengan Taliban (Afghanistan), membayangkan penarikan total dalam 14 bulan ke depan bersamaan dengan dimulainya negosiasi intra-Afghanistan dan pertukaran tahanan.Penarikan penuh pasukan AS akan dilakukan, asalkan Taliban mematuhi persyaratan kesepakatan.AS telah menarik sekitar 3.000 tentara dari Afghanistan tahun ini, mengurangi jumlah pasukan saat ini di negara itu menjadi sekitar 6.800, menurut Kepala Juru Bicara Pentagon Jonathan Hoffman.Sebelumnya pada Juli, Pentagon juga mengkonfirmasi bahwa mereka menyerahkan lima pangkalan yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Amerika kepada pemerintah Afghanistan berdasarkan perjanjian dengan Taliban. Awalnya, tentara AS dikerahkan di Afghanista pada 2001 untuk menggulingkan Taliban.[IT/r]