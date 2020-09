Ulama dan Qari Syekh Abdullah Basfar Ditangkap Otoritas Arab Saudi

Syekh Abdullah Basfar.jpg

IslamTimes - Otoritas Arab Saudi baru-baru ini menangkap Syekh Abdullah Basfar, salah satu ulama dan qari atau pelantun Alquran terkenal di kalangan umat Islam.

Penangkapan Basfar disampaikan oleh Prisoners of Conscience (PoC) melalui akun Twitter pada Jumat (4/9) sebagaimana diwartakan oleh Middle East Monitor, Sabtu (5/9).PoC mengatakan Basfar ditangkap pada Agustus tanpa memerinci lebih lanjut bagaimana dan di mana dia ditahan. "Kami mengonfirmasi penahanan Syekh Abdullah Basfar sejak Agustus 2020," tulis akun PoC melalui akun Twitter-nya.Basfar adalah seorang profesor di Departemen Sharia and Islamic Studies di King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi. Dia juga mantan sekretaris jenderal dari World Book and Sunnah Association.Laporan tentang penahanan Syekh Basfar berselang beberapa waktu setelah laporan tentang penahanan Syekh Saud Al-Funaisan. Al-Funaisan dilaporkan ditangkap pada Maret.Dia adalah seorang profesor universitas dan mantan Dekan Fakultas Sharia di Al-Imam University di Riyadh, Arab Saudi. Sejumlah orang memuji penahanan ini sebagai bagian dari tindakan keras terhadap esktremisme di kerajaan itu.[IT/r]