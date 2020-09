Donald Trump, US President at the White House.jpg

IslamTimes – Donald Trump, panglima tertinggi AS itu menyebut anggota tentara AS yang gugur dan ditangkap, sebagai "pecundang" dan "bodoh".

Trump melontarkan pernyataan itu pada 2018, saat dia membatalkan kunjungan ke pemakaman militer Amerika di Paris untuk memberi penghormatan, karena dia mengira tentara yang tewas adalah "pecundang" dan "bodoh".Selain itu, dia tidak ingin hujan mengacak-acak rambutnya. Pernyataan Trump itu diungkapkan majalah The Atlantic dengan mengantongi 4 sumber yang dekat dengan Trump.Seketika, laporan The Atlantic yang dirilis kurang lebih 2 bulan sebelum pemilihan presiden AS 3 November 2020 itu, memicu kecaman.The Guardian pada Senin (7/9), melangsir jajak pendapat pada 2016 menunjukkan anggota dinas aktif lebih menyukai Trump daripada Hilary Clinton dengan selisih besar.Namun, jajak pendapat dari akhir Juli dan awal Agustus tahun ini, yang dilakukan oleh menunjukkan dukungan terus menurun untuk Trump, sejak dia terpilih.Hampir 50 persen responden melaporkan pandangan yang tidak menyenangkan kepada Trump.“Saya merekomendasikan semua veteran untuk menggunakan foto militer mereka sebagai foto profil untuk memberi tahu Trump berapa banyak orang yang telah dia sakiti dengan menyebut tentara yang jatuh pecundang dan bodoh. #NewProfilePics," ucap David Weissman di akun Twitternya pada pekan lalu, yang kemudian menjadi viral.[IT/r]