Presiden Rouhani: Upaya Anti-Iran AS Akan Menemui Hambatan

Presiden Hassan Rouhani mengatakan jalan yang ditempuh Amerika Serikat dalam permusuhan dengan Iran adalah "jalan buntu," menekankan bahwa Washington tidak memiliki pilihan selain membalikkan arah.Berbicara pada pertemuan kabinet di Teheran pada hari Rabu, Rouhani mengatakan AS membuat "kesalahan strategis" pada 2018, ketika secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.Dia menambahkan bahwa Amerika membayangkan bahwa mereka dapat menjatuhkan bangsa Iran melalui tekanan ekonomi dan sanksi yang menindas, tetapi rakyat telah melawan selama tiga setengah tahun terakhir.“Meskipun Amerika menyebabkan kesulitan bagi kami, mereka tidak akan mencapai tujuan mereka,” kata Rouhani, menambahkan bahwa mereka “benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), di seluruh dunia, dan bahkan di mata mereka sendiri. bangsa."“Mereka sekarang pasti menyesali apa yang mereka lakukan dan mereka pasti perlu membalikkan [apa yang telah mereka lakukan]. Mereka pasti akan kembali [dari jalan itu]. Jalan itu adalah jalan buntu bagi AS. Amerika tidak punya cara lain selain membalik arah, jika tidak maka akan menabrak tembok, ”kata presiden.Sejak meninggalkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada Mei 2018, pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah melakukan upaya untuk menghentikan kesepakatan nuklir tersebut.Pada bulan Agustus, Washington mengusulkan resolusi untuk memperpanjang embargo senjata PBB atas Iran yang akan berakhir pada 18 Oktober di bawah Resolusi DK PBB 2231, yang mendukung JCPOA.Namun, itu mengalami kekalahan yang memalukan karena Rusia dan China memberikan suara menentang resolusi tersebut dan 11 anggota dewan yang tersisa, termasuk Prancis, Jerman dan Inggris, abstain.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kemudian mengajukan keluhan resmi kepada Presiden DK PBB Dian Triansyah Djani, menuduh Iran melanggar JCPOA.(IT/TGM)