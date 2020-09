AS Akan Menandai Ulang Tahun Ke-19 Serangan 9/11

IslamTimes- Di New York City, sebuah upacara akan berlangsung di Peringatan 9/11, di mana para pelayat berkumpul seperti yang mereka lakukan setiap tahun sejak serangan itu, untuk pembacaan tahunan nama-nama korban dari serangan 1993 dan 2001 di World Trade Center.

Ribuan orang akan berkumpul di New York City, Washington DC, dan Shanksville, Pennsylvania pada hari Jumat (11 September) untuk mengingat hampir 3.000 orang tewas ketika pesawat jet yang dibajak menabrak World Trade Center, Pentagon dan sebuah lapangan di Pennsylvania pada 11 September. 2001.Di New York City, sebuah upacara akan berlangsung di Peringatan 9/11, di mana para pelayat berkumpul seperti yang mereka lakukan setiap tahun sejak serangan itu, untuk pembacaan tahunan nama-nama korban dari serangan 1993 dan 2001 di World Trade Center.Mereka juga akan mengamati momen hening di seluruh kota pada pukul 8:46 pagi EDT (1246GMT), saat American Airlines Penerbangan 11 menabrak Menara Utara, dengan jeda kedua pada pukul 09:03 ketika United Airlines Flight 175 menabrak Menara Selatan.Saat-saat hening lebih lanjut akan diamati pada 9:37 pagi, ketika American Airlines Penerbangan 77 menabrak Pentagon; pada pukul 9:59 saat Menara Selatan runtuh; pada 10:03 ketika United Flight 93 mendarat di dekat Shanksville, Pennsylvania; dan pada pukul 10:28, saat Menara Utara runtuh.Osama bin Laden dan al Qaeda mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri itu dan perang pimpinan AS di Afghanistan menyusul.Pasukan AS membunuh bin Laden pada Mei 2011 dalam serangan mendadak di tempat persembunyiannya di Abbottabad, Pakistan, mengakhiri perburuan hampir 10 tahun terhadap pemimpin al Qaeda itu.(IT/TGM)