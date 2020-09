Reuters : Biden Memimpin Trump Dengan 12 Poin Secara Nasional Di Antara Calon Pemilih

IslamTimes- Survei menunjukkan jumlah pemilih yang belum mendukung kandidat dari partai besar menjadi kurang dari setengah dari jumlah pada 2016, dan bahwa Biden saat ini memiliki keuntungan dalam mengamankan suara rakyat nasional.

Joe Biden dari Partai Demokrat memimpin Presiden AS Donald Trump dengan 12 poin persentase secara nasional di antara kemungkinan pemilih AS, menurut jajak pendapat Reuters / Ipsos yang juga menunjukkan jumlah pemilih yang dapat dibujuk menyusut dibandingkan dengan empat tahun lalu.Jajak pendapat 3-8 September, yang dirilis pada hari Rabu, menemukan 52% kemungkinan pemilih berencana untuk mendukung Biden, sementara 40% akan mendukung Trump. Tiga persen mengatakan mereka akan memilih kandidat lain, dan hanya 5 persen mengatakan mereka masih ragu-ragu dengan waktu kurang dari dua bulan sampai pemilihan presiden 3 November.Survei menunjukkan jumlah pemilih yang belum mendukung kandidat dari partai besar menjadi kurang dari setengah dari jumlah pada 2016, dan bahwa Biden saat ini memiliki keuntungan dalam mengamankan suara rakyat nasional.Bahkan jika pemilih yang masih ragu-ragu memberikan dukungan mereka di belakang Trump, jajak pendapat menunjukkan, dia masih akan kehilangan suara populer untuk Biden.Namun, Trump masih bisa memenangkan pemilihan ulang tanpa memenangkan suara rakyat nasional. Pemilihan presiden AS tidak diputuskan oleh pemungutan suara nasional melainkan siapa yang memenangkan Electoral College, sebuah kontes yang didasarkan pada penghitungan kemenangan dari kontes negara bagian.Empat tahun lalu, Demokrat Hillary Clinton mendapat hampir 3 juta suara lebih banyak daripada Trump, hanya untuk melihat saingannya dari Partai Republik memenangkan Electoral College dan kursi kepresidenan.Ini adalah pertama kalinya jajak pendapat Reuters / Ipsos mengukur dukungan untuk kandidat 2020 di antara calon pemilih.Ketika diukur oleh pemilih terdaftar yang mencakup mereka yang cenderung tidak memilih, Biden memimpin Trump dengan 8 poin persentase, dibandingkan dengan 7 poin dalam jajak pendapat serupa minggu lalu.(IT/TGM)