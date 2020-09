Journo: AS Gagal Menguasai Lebanon Karena Hizbullah dan Amal 'Mewakili Mayoritas'

US fails to control Lebanon because Hezbollah dan Amal ‘Represent the Majority’.jpg

IslamTimes - Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat David Schenke menyatakan pada hari Selasa (8/9) bahwa sekutu politik Hizbullah harus "memilih antara peluru dan surat suara," karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kemungkinan kegiatan teroris dan terlarang [Hizbullah], Arab News melaporkan.

Sementara para pejabat AS mengklaim bahwa sanksi baru-baru ini terhadap mantan menteri pemerintah Lebanon dirancang untuk mengungkap korupsi para politisi negara itu, seorang ahli mengatakan kepada Sputnik bahwa tindakan Washington baru-baru ini tidak lebih dari kelanjutan dari kampanye Barat yang telah berlangsung lama, tetapi tidak berhasil, untuk mengontrol Lebanon. .Ini terjadi di tengah tur dua hari Schenke ke Timur Tengah di Lebanon, yang juga termasuk singgah di Qatar dan Kuwait.Pada hari yang sama, Departemen Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada mantan Menteri Transportasi dan Pekerjaan Umum Lebanon Yusuf Finyanus dan mantan Menteri Keuangan Lebanon Ali Hassan Khalil, yang diklaim Washington "memberikan dukungan material kepada [Hizbullah] dan terlibat dalam korupsi."Laith Marouf, produser multimedia pemenang penghargaan serta konsultan kebijakan dan hukum media dengan Community Media Advocacy Center, bergabung dengan By Any Means Najib Radio Sputnik pada hari Rabu dan mengatakan kepada pembawa acara Sean Blackmon dan Jacquie Luqman bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kelanjutan dari "dua puluh tahun lebih" upaya oleh Washington dan "pasukan imperial" untuk mengontrol pemerintah Lebanon.Marouf menjelaskan bahwa Khalil adalah anggota Gerakan Amal, yang "bersekutu dengan Hizbullah," dan Finyanus bersekutu dengan partai Marada Kristen Suleiman Frangieh. Partai-partai ini "bersekutu dengan gerakan kedaulatan di Lebanon", yang secara virtual berarti "mewakili mayoritas penduduk [negara]".Karena itu, tegasnya, upaya AS untuk mendapatkan kendali tidak berhasil. “Mayoritas orang Lebanon telah hidup [melalui] krisis,” katanya, merujuk pada “siklus” agresi dan sanksi militer Barat yang terjadi pada tahun-tahun setelah Perang Saudara Lebanon."Tidak akan ada perubahan dalam demografi populasi tanpa mayoritas dan perang besar," bantahnya.[IT/r]