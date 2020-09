Iran Memulai Pembangunan di Aula Produksi Mesin Sentrifugal Canggih Dekat Situs Nuklir Natanz

Iranian nuclear reactor.

IslamTimes - Iran sedang membangun aula produksi untuk sentrifugal pengayaan uranium canggih sebagai tanggapan terhadap kebakaran baru-baru ini yang dimaksudkan untuk "menyabotase" pengembangan mesin negara itu, menurut komentar Selasa (8/9) yang dikeluarkan oleh kepala nuklir negara itu.

“Karena sabotase, diputuskan untuk membangun aula yang lebih modern, lebih besar dan lebih komprehensif di semua dimensi di jantung gunung dekat Natanz. Tentu saja, pekerjaan telah dimulai,” kata Ali Akbar Salehi, diplomat Iran dan kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), menurut Reuters, yang mengutip TV pemerintah."Sabotase" yang dibicarakan Salehi mengacu pada kebakaran 2 Juli dan ledakan berikutnya yang terjadi di situs nuklir Natanz, fasilitas pengayaan uranium terbesar di negara itu.Para pejabat Iran awalnya menduga kebocoran gas bertanggung jawab atas insiden tersebut, yang tidak mengakibatkan kebocoran radioaktif atau kerusakan signifikan lainnya, tetapi penyelidikan yang lebih menyeluruh telah dilakukan oleh Tehran.Behrouz Kamalvandi, juru bicara AEOI, baru-baru ini mengatakan kepada IRIB TV1 bahwa penyelidikan mungkin akan segera berakhir.“Badan keamanan sedang menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi di Natanz, yang merupakan sabotase. Sejauh yang kami tahu, mereka telah berhasil mengidentifikasi kekuatan [yang bertanggung jawab atas sabotase], mengidentifikasi penyebab, detail, dan metode. "Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh sebelumnya menyatakan bahwa Teheran "akan memberikan tanggapan yang diperlukan" atas dugaan insiden sabotase "jika datang dari luar negeri."Ini terjadi di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara Washington dan Tehran dan penolakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap rancangan resolusi yang dipimpin AS untuk memperpanjang embargo senjata yang dimulai di bawah Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan sebelum pemungutan suara DK PBB bulan lalu bahwa Washington akan melakukan "semua yang kami bisa dalam perangkat diplomatik kami yang ditetapkan untuk memastikan bahwa embargo senjata tidak berakhir" pada 18 Oktober.“Kami tidak ambigu tentang fakta kami tidak berniat membiarkan embargo senjata ini berakhir. Tidak ada sama sekali,” Pompeo menggarisbawahi.Tehran, di sisi lain, telah menyatakan bahwa mereka berniat untuk meningkatkan ekspor senjata buatan dalam negeri menyusul berakhirnya embargo senjata.“Kami pasti akan dapat mengekspor lebih banyak peralatan militer daripada yang kami butuhkan untuk diimpor. Oleh karena itu, kami pasti akan menggunakan hak hukum kami [untuk menjual senjata] dalam berurusan dengan sekutu kami setelah pembatasan dicabut," kata Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami, seperti yang dilaporkan oleh Jaringan Berita Mahasiswa Iran.[IT/r]