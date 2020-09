Trump: Iran Tandatangani Perjanjian Baru Dengan AS 'Sangat Cepat' Setelah Terpilih Kembali

Iran and JCPOA.jpg

IslamTimes - Perjanjian baru antara AS dan Iran akan ditandatangani "dengan sangat cepat" oleh Tehran jika Presiden AS Donald Trump memenangkan kampanye pemilihannya kembali pada awal November, 45 mengatakan kepada wartawan, Kamis (10/9).

"Jika kami memenangkan pemilu, Iran akan datang dan menandatangani kesepakatan dengan kami dengan sangat cepat. Saya akan katakan dalam waktu seminggu, tapi mari kita beri waktu satu bulan," katanya dalam konferensi pers 10 September di Gedung Putih.Trump khususnya menarik AS dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015, atau kesepakatan nuklir Iran, pada 8 Mei 2018, dengan alasan terus menerus "mengejar senjata nuklir dan sarana pengirimannya" oleh Tehran.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini membuat argumen yang sama kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah AS menetapkan resolusi untuk memperpanjang embargo senjata internasional terhadap Tehran - yang akan berakhir pada 18 Oktober."Kami tidak akan pernah mengizinkan Republik Islam Iran memiliki senjata nuklir," kata pejabat Washington itu.Namun, sekutu AS Prancis, Jerman dan Inggris secara terbuka menyatakan bahwa dorongan Washington untuk menerapkan mekanisme "snapback" sebenarnya melanggar JCPOA, yang masih didukung oleh penandatangan yang tersisa."Kami tetap berkomitmen pada JCPOA meskipun ada tantangan signifikan yang disebabkan oleh penarikan AS," tulis negara-negara tersebut. "Kami percaya bahwa kami harus mengatasi masalah saat ini tentang ketidakpatuhan sistematis Iran dengan kewajiban JCPOA melalui dialog antara peserta JCPOA."Pernyataan Trump tentang kesediaan Tehran untuk memasuki perjanjian baru datang beberapa hari setelah Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan "jalan sudah jelas" bagi AS untuk masuk kembali ke JCPOA "kapan saja," selama Washington "memutuskan untuk mengakui kesalahannya, berbaikan. atas tindakan ilegalnya dan kembali ke Resolusi 2231. "Kepala nuklir Iran Ali Akbar Salehi mengumumkan pada hari Selasa bahwa Tehran telah memulai pembangunan di dekat situs nuklir Natanz di sebuah aula produksi "modern, lebih besar dan lebih komprehensif" untuk sentrifugal pengayaan uranium canggih.Presiden AS juga mengumumkan bahwa pemerintahan Trump bermaksud untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika yang dikerahkan ke Irak."Irak, kami akan menurunkan sekitar 2.000 tentara dalam waktu yang sangat singkat," katanya.Sekitar 5.200 tentara AS saat ini dikerahkan ke Irak.Komentar Trump pada Kamis bertentangan dengan komentar yang dikeluarkan sehari sebelumnya oleh Kepala Komando Pusat AS Jenderal Frank McKenzie.McKenzie, jenderal tertinggi AS di Timur Tengah, merinci bahwa negara itu akan mengurangi kehadiran pasukannya di Irak menjadi 3.000, yang berarti kepergian sekitar 2.200 tentara AS dari negara itu.Selain itu, sekitar 4.100 tentara AS akan meninggalkan Afghanistan - yang saat ini menampung 8.600 tentara Amerika - kata McKenzie kepada wartawan pada 9 September. Trump menggemakan perkiraan ini pada Kamis, mencatat bahwa sejumlah kecil pasukan akan tetap berada di Suriah untuk berpatroli di lapangan minyak timur laut negara yang diperangi itu dan memberikan bantuan militer kepada pasukan Kurdi di wilayah tersebut.[IT/r]