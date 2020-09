Zarif kepada Trump: 'Perang Itu Buruk dalam Bentuk Apapun'

Zarif to Trump, War Is bad in any form.jpg

IslamTimes - Menteri luar negeri Iran menyalahkan perbedaan jelas Presiden AS Donald Trump antara perang yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, mencela semua contoh intervensi militer yang agresif dan perang dan perang Washington di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan Mohammad Javad Zarif datang dalam tweet Kamis (10/9) yang diposting sebagai reaksi terhadap konferensi pers sebelumnya di Gedung Putih.Selama jumpa press, Trump mengecam saingan pemilihannya Joe Biden karena mengirim "pemuda untuk berperang dalam perang tanpa akhir yang gila ini" di Timur Tengah dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden mantan presiden AS Barack Obama. Trump juga mengecam petinggi Pentagon karena mengupayakan perang untuk memperkaya "perusahaan [pembuat senjata] yang luar biasa itu"."Kami mengerti. Dia (Trump) berpikir perang dingin baik untuk bisnis sedangkan perang panas tidak," kata Zarif mengejek, menambahkan, "Perang itu buruk, titik."Diplomat top Iran juga menunjukkan kontradiksi antara pengakuan Trump "AS haus akan perang untuk mengisi pundi-pundi 'perusahaan-perusahaan hebat" dan presiden AS "mengirim' peralatan militer bagus' mereka ke wilayah kami."Sementara @realDonaldTrump mengakui kehausan AS akan perang untuk mengisi pundi-pundi "perusahaan yang luar biasa itu",dia sibuk mencambuk "peralatan militer yang indah" ke wilayah kami.Kami mengerti. Menurutnya perang dingin baik untuk bisnis sedangkan perang panas tidak baik.Trump dan Biden masing-masing adalah calon dari Partai Republik dan Demokrat untuk pemilihan presiden AS yang dijadwalkan berlangsung pada November.Kepala eksekutif Amerika saat ini telah berbicara tentang upaya untuk mengakhiri sekitar dua dekade intervensi militer AS di Timur Tengah dan Asia Tengah. Namun, masa jabatannya telah membuatnya menjadi panas dan dingin dengan janji serta meraih kesepakatan senjata baru yang besar antara Washington dan sekutu regionalnya.Akhir bulan lalu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Pentagon berencana akan mengurangi jumlah pasukan Amerika di Irak sekitar sepertiga selama dua hingga tiga bulan mendatang.Namun, para pengamat mendiskreditkan akun seperti itu sebagai taktik pemilihan sederhana yang akan dibatalkan Trump jika dia mendapat kesempatan untuk masuk ke Gedung Putih lagi.[IT/r]