Hizbullah Menyebut Sanksi AS Terhadap Lebanon Sebagai 'Tindakan Agresi'

IslamTimes- "Sanksi AS ditujukan untuk mengubah persamaan politik di Lebanon," kata Sheikh Qassem dalam wawancara dengan RT Arabic yang diterbitkan pada hari Kamis.

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Sheikh Naim Qassem mengatakan sanksi AS terhadap Lebanon adalah tindakan agresi dan upaya yang gagal untuk "membuat Lebanon bertekuk lutut.""Sanksi AS ditujukan untuk mengubah persamaan politik di Lebanon," kata Sheikh Qassem dalam wawancara dengan RT Arabic yang diterbitkan pada hari Kamis.Dia mengatakan sanksi AS yang dijatuhkan pada tokoh atau entitas Lebanon tidak akan melemahkan tekad rakyat Lebanon.Pejabat Hizbullah itu mengatakan bahwa kebijakan AS terhadap Lebanon adalah untuk menjaga negara itu "di bawah tekanan".AS pada Selasa menargetkan mantan Menteri Keuangan Lebanon Ali Hassan Khalil dari Partai Syiah Amal, dan mantan Menteri Transportasi Youssef Fenianos dari Gerakan Christian Marada dengan sanksi atas dugaan dukungan mereka kepada Hizbullah.(IT/TGM)