Iran Tentang Sanksi Pengobatan AS: Gedung Putih Tidak Memiliki Rasa Kemanusiaan

Presiden Hassan Rouhani mengutuk sanksi AS yang telah menghalangi akses Iran ke obat-obatan di tengah pandemi virus korona, dengan mengatakan Gedung Putih tidak tahu apa-apa tentang kemanusiaan.Berbicara dalam pertemuan satuan tugas nasional untuk memerangi virus korona pada hari Sabtu, Rouhani mengecam Washington karena memblokir permintaan pemerintah Iran untuk pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memerangi wabah mematikan itu.“Kami meminta pinjaman $ 5 miliar dari IMF dan semua anggota setuju, tetapi Amerika tidak mengizinkan kami mendapatkan pinjaman untuk obat-obatan dan pengobatan,” katanya. “Sejauh ini mereka telah menjauhkan diri dari kemanusiaan. Gedung Putih saat ini tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jika memiliki rasa kemanusiaan, ia tidak akan melakukan ini, "ungkapnya.Presiden Iran juga mengecam negara yang menyebut dirinya "negara sahabat" yang telah membekukan uang Iran di bank mereka.“Kami memiliki negara yang juga teman kami dan uang kami ada di bank mereka, [tetapi] mereka telah menguncinya tiga kali dan tidak mau mengeluarkan uang kami untuk kebutuhan kami. Mereka mengatakan bahwa Amerika telah menekan "mereka agar tidak membekukan uang Iran dan bahwa mereka telah mundur dalam menghadapi penindasan AS," kata Rouhani.Kejahatan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dengan sebuah negara tidak dapat menarik uangnya yang disimpan di bank dalam upaya untuk menutupi kebutuhan kesehatan rakyatnya, dia menggarisbawahi.Amerika, tambahnya, marah terkait bagaimana pemerintah Iran mengelola negara, jadi mereka meningkatkan tekanan meskipun negara itu berjuang melawan virus yang sangat menular.Iran telah menghadapi pandemi paling mematikan di dunia dalam beberapa dekade di tengah sanksi AS, yang secara serius menghambat upaya untuk menahan wabah tersebut.(IT/TGM)