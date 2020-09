Biden Memimpin Di 3 Negara Bagian 

IslamTimes- Biden memimpin di belakang daerah pemilihan tradisional yang condong ke Demokrat termasuk perempuan, pemilih di bawah 30, dan pemilih non-kulit putih.

Sebuah survei baru menunjukkan bahwa calon presiden dari Partai Demokrat AS Joe Biden memiliki keunggulan besar atas Presiden Donald Trump di tiga negara bagian yang diidentifikasi oleh kampanye Trump sebagai peluang balik teratas untuk pemilihan presiden 3 November.Jajak pendapat New York Times / Sienna College yang dirilis pada hari Sabtu menunjukkan Biden memimpin dengan selisih 50-41 di antara kemungkinan pemilih di Minnesota, 46-42 di Nevada dan 45-42 di New Hampshire.Biden memimpin di belakang daerah pemilihan tradisional yang condong ke Demokrat termasuk perempuan, pemilih di bawah 30, dan pemilih non-kulit putih.Jajak pendapat menunjukkan Biden mungkin berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton pada tahun 2016, dengan keunggulannya di Minnesota, Nevada, dan New Hampshire melampaui batas kemenangan Clinton di tiga negara bagian.Jajak pendapat baru menunjukkan bahwa Biden juga memiliki keunggulan 5 poin di Wisconsin, yang mengalahkan Trump di bawah 1 persen dalam pemilu 2016.Biden, menurut jajak pendapat baru, juga memimpin 11 poin di antara pemilih pinggiran kota, menurut prognostikator.Pada 2016, Trump memenangkan pemilih di pinggiran kota dengan 4 poin.Jajak pendapat lain baru-baru ini menunjukkan bahwa Biden memiliki keunggulan nasional yang kuat, sementara kampanye Trump berjuang untuk mempertahankan pemilih di berbagai negara bagian yang dimenangkannya pada tahun 2016, termasuk Arizona, Florida, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, dan banyak lagi.(IT/TGM)