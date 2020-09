Kesepakatan Normalisasi: Bagaimana Soft War Israel Melakukannya

Islam Times – Jauh-jauh hari sebelum terpantik perjanjian untuk menormalisasi hubungan antara UEA dan Israel, rezim pencaplok tanah Palestina itu telah menggelar soft war dengan ciamik sehingga mengubah pandangan warga Arab tentang Palestina.

David M. Halbfinger dalam artikel yang dimuat New York Times kemarin menganalisa bagaimana kesepakatan normalisasi akan membuat Israel melihat Timur Tengah sebagai sebuah Timur Tengah yang baru dibentuk.Yang mennarik dari tulisannya, Halbfinger mengungkapkan bagaimana terjadi perubahan pendapat dalam benak pemerintahan ARab yang sebelumnya menganggap Israel sebagai musuh Arab dan Muslim serta penjajah yang pasti akan diusir, cepat atau lambat menjadi entitas yang harus diterima keberadaannya.Sejumlah orang Israel yang telah mempelajari dunia Arab, termasuk mantan intelijen dan pejabat keamanan nasional, politisi, peneliti dan jurnalis, berbicara tentang perubahan sebagai evolusi yang sebagian besar tersembunyi dari pandangan publik sampai menjadi jelas dalam cara para pemimpin Arab mulai berbicara tentang Israel.Pada tahun 2018, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dari Arab Saudi mengatakan kepada seorang pewawancara bahwa Israel "berhak memiliki tanah mereka sendiri" dan bersikeras bahwa "negara kami tidak memiliki masalah dengan orang Yahudi." Pada tahun yang sama, menteri luar negeri Bahrain, Khalid bin Ahmed al-Khalifa, membela serangan udara Israel terhadap sasaran Iran di Suriah, menulis di Twitter bahwa, dengan Iran membangun pasukan dan roket di sana, Israel “memiliki hak untuk mempertahankan diri dengan menghilangkan sumbernya bahaya."Tahun lalu, Bahrain menjadi tuan rumah konferensi administrasi Trump yang mempromosikan aspek ekonomi dari proposalnya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, dan Sheikh Khalid berbicara kepada jurnalis Israel dengan menunjukkan keinginan untuk mengakhiri permusuhan. "Israel adalah bagian dari warisan seluruh wilayah ini, secara historis," katanya kepada seseorang, sambil berkata, "Orang-orang Yahudi memiliki tempat di antara kita."Dan pada 4 September, seorang imam Saudi di Masjidil Haram Mekkah berkhotbah tentang kebaikan Nabi Muhammad terhadap tetangga Yahudi, dalam sebuah khotbah yang dipuji atau diserang dengan berbagai cara yang tampaknya meletakkan dasar bagi normalisasi hubungan Saudi dengan Israel."Mereka menceritakan kembali seluruh kisah orang Yahudi di wilayah tersebut," kata Einat Wilf, mantan anggota parlemen Israel. “Dan mereka mengubah keseluruhan narasinya: Mereka tidak mengatakan, 'Kami masih membenci Israel, Yahudi itu jahat, kami berharap mereka pergi tetapi kami membutuhkan mereka untuk melawan Iran.' Mereka mengatakan bahwa orang Yahudi bagian dari sini, bahwa kami bukan orang asing, dan bahwa Palestina perlu menerima kami."Perubahan retorika ini, menurut para ahli tersebut, adalah puncak dari proses yang panjang.Satu dekade lalu, menurut Shimrit Meir, seorang analis Israel di dunia Arab, Israel masih secara umum digambarkan di Timur Tengah sebagai "sumber segala kejahatan” dan perjuangan Palestina diperlakukan sebagai "hal yang paling suci." Tapi sejak Musim Semi Arab, peristiwa di Israel atau wilayah pendudukan tidak lagi menjadi berita setiap malam di Mesir dan Libanon. Kru berita kabel Arab di Yerusalem berubah dari sibuk menjadi bosan. “Orang-orang ingin membicarakan masalah dan tantangan politik mereka sendiri,” kata Meir. “Dan orang Israel, sedikit demi sedikit, memasuki tempat kejadian. Kami membacanya sebagai pembukaan.”Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab memperoleh banyak pengikut di media sosial. Meir mendirikan Al-Masdar ("The Source," dalam bahasa Arab), sebuah situs web yang memuat berita tentang Israel yang menarik dua juta pembaca Arab. Bahkan Yad Vashem, badan peringatan Holocaust di Yerusalem, menerjemahkan sebagian besar konten webnya ke dalam bahasa Arab untuk mencoba menolak penyangkalan Holocaust.Faktor-faktor lain digabungkan untuk mengarahkan negara-negara Teluk Persia ke depan pintu Israel: Kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan pemerintahan Obama, yang ditentang oleh Israel dan para pemimpin teluk, gerakan Iran di Suriah, Yaman dan tempat lain, yang dilihat Israel dan negara-negara teluk sebagai ancaman besar; dan keyakinan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari wilayah tersebut."Mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar dalam keandalan posisi Israel daripada AS," kata Robert Malley, mantan pejabat pemerintahan Obama yang sekarang mengepalai International Crisis Group. Presiden datang dan pergi, dan kebijakan Gedung Putih berubah, katanya. "Tapi seperti yang selalu dikatakan oleh para pemimpin teluk kepada saya, mereka membutuhkan keteguhan, dan mereka akan menemukannya lebih dalam hubungan dengan Israel, karena Israel memiliki persepsi ancaman strategis yang serupa."[IT/AR]