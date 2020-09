Negosiator Pemerintah Afghanistan: Grup Kontak di Pembicaraan Doha Membuat Kemajuan pada Pertemuan Pertama

Contact Groups at Doha Talks Make Progress at First Meeting.jpg

IslamTimes - Peserta dalam pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban yang saat ini sedang berlangsung di Qatar telah mencapai beberapa kemajuan selama sesi kelompok kontak hari Minggu (13/9), kata Ahmad Nader Naderi, anggota tim perunding pemerintah.

"Pertemuan pertama antara contact group dari kedua tim negosiasi berlangsung hari ini. Dalam pertemuan ini code of conduct antara kedua belah pihak dibahas jadwal pertemuan yang akan datang dan isu-isu yang relevan dan membuat kemajuan," kata Naderi di Twitter, Minggu (13/9).Abdullah Abdullah, ketua Dewan Tinggi Afghanistan untuk Rekonsiliasi Nasional, mengatakan pada konferensi pers pada hari Minggu bahwa pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban di ibu kota Qatar, Doha akan berlangsung lama, tetapi kedua belah pihak menyadari keinginan masyarakat Afghanistan untuk mengakhiri kekerasan secepat mungkin.Pembicaraan damai Doha dimulai pada hari Sabtu (12/9) setelah kedua belah pihak berhasil menyelesaikan pengaturan pertukaran tahanan yang telah lama ditunggu-tunggu. Tidak ada garis waktu pada diskusi, yang merupakan pembicaraan langsung pertama antara kedua pihak yang bertikai.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menghadiri upacara pembukaan pembicaraan pada hari Sabtu.Pada 29 Februari, Amerika Serikat dan gerakan Taliban menandatangani kesepakatan damai di Doha, Qatar, yang menetapkan penarikan pasukan AS secara bertahap serta dimulainya negosiasi intra-Afghanistan dan pertukaran tahanan. Pembicaraan ditunda beberapa kali karena pemerintah Afghanistan dan Taliban tidak setuju atas proses pertukaran tahanan.[IT/r]