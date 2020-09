Pemilu AS: Siapapun Pemenangnya, Kebijakan terhadap China Tidak Akan Banyak Berubah

Ilustrasi (scmp).

Islam Times - Saat para pemilih di Amerika Serikat bersiap untuk pemilihan presiden pada November, South China Morning Post menjajaki konsekuensi potensial bagi China; bahwa kebijakan Joe Biden--jika dia menang--terhadap China mungkin tidak banyak berbeda dibanding Donald Trump.

Pekan lalu, dalam Konvensi Nasional Partai Republik yang menampilkan berjam-jam serangan terhadap calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden, tersiar kabar bahwa pejabat pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan apakah akan melabeli pelanggaran hak asasi manusia China terhadap Uygur dan kelompok etnis minoritas Muslim lainnya sebagai genosida.Tanggapan kampanye Biden terhadap berita tersebut cukup cepat; Demokrat menyetujuinya.Dalam musim kampanye pemilihan presiden yang memecah belah dan bergejolak, orang Amerika bisa saja fokus pada masalah-masalah domestik, termasuk keadilan rasial dan jumlah kematian akibat virus Corona yang melonjak. Tapi dalam contoh persatuan yang jarang terjadi, kedua kampanye tampaknya menganggap China sebagai masalah kebijakan luar negeri yang mendesak - dan menggunakannya untuk saling menyerang karena tidak "cukup tangguh" dengan Beijing.Hubungan AS-China cukup penuh di banyak bidang--di antaranya perdagangan, teknologi, militer, hak asasi manusia. Tetapi sementara Trump dan pemerintahannya telah memperjelas kebijakan apa yang akan terus dikejar, Biden dan penasihatnya belum menawarkan banyak hal secara spesifik tentang bagaimana hubungannya dengan China mungkin berbeda dari Trump. Akankah Presiden Biden melanjutkan kebijakan tarif Trump? Boikot pemerintahnya atas perangkat Teknologi Huawei? Pukulan pedangnya di Laut Cina Selatan di hadapan dadanya sendiri yang semakin berdebar-debar?Meskipun serangan berulang dari masing-masing kandidat menganggap lawan lemah terhadap China, para ahli mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang memenangkan pemilihan-- tidak peduli siapa penasihat kebijakan luar negeri kampanye-- tidak ada pihak yang akan bersemangat untuk menekan tombol reset pada ketegangan dengan Beijing setelah pemilihan selesai.“Ada perubahan besar dalam sentimen di Amerika Serikat di antara Demokrat dan Republik,” kata Elizabeth Freund Larus, ketua departemen ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas Mary Washington di Fredericksburg, Virginia. "Saya tidak mengantisipasi bahwa kita akan kembali ke, katakanlah, hubungan AS-China pada tahun 1990-an."Saat itu, pandangan Washington tentang hubungan AS-China ditentukan oleh keyakinan yang berbeda: bahwa bisnis, universitas, dan teknologi AS pada akhirnya dapat meyakinkan China untuk membuka sistem ekonomi dan politiknya.Tetapi para kandidat dan penasihat mereka sekarang semua mengakui realitas baru yang menegangkan dari hubungan AS-China.Beberapa pejabat mungkin tetap untuk masa jabatan kedua jika Trump memenangkan pemilihan ulang, kata para ahli. Tetapi David Lewis, seorang profesor ilmu politik di Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, mencatat bahwa terlepas dari siapa yang tetap bekerja, kebijakan tersebut tampaknya telah ditetapkan. "Kebijakan China tampaknya didorong oleh presiden itu sendiri seperti halnya para penasihatnya," katanya.Di sisi lain, Biden, yang dulunya wakil presiden Barack Obama, dikelilingi oleh penasihat dari pemerintahan itu, termasuk Ely Ratner, mantan wakil penasehat keamanan nasional.Salah satu tanda pergeseran pemikiran yang telah terjadi sejak masa pemerintahan Obama, Ratner dan Campbell mengakui dalam buku mereka 'Urusan Luar Negeri' pada tahun 2018 bahwa AS telah "meremehkan betapa tidak aman dan ambisiusnya kepemimpinan China secara bersamaan."“Untuk menyelesaikan tantangan ini dengan benar akan dibutuhkan ppenyingkiran pemikiran penuh harapan yang telah lama menjadi ciri pendekatan Amerika Serikat ke China,” tulis mereka.Di sisi lain, Ratner, sekarang di Center for New American Security, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, bersaksi di depan Kongres tahun lalu bahwa China berusaha untuk "membuat dunia aman untuk otoritarianisme".Dan dalam sebuah esai yang dia tulis dengan sejarawan Hal Brands in Foreign Policy pada bulan Mei, Sullivan menyatakan "tanda-tanda bahwa China bersiap untuk bersaing dengan kepemimpinan global Amerika tidak salah lagi, dan tanda-tanda itu ada di mana-mana".Sebuah laporan kontra intelijen AS yang dirilis pada awal Agustus menyimpulkan bahwa China memandang Trump sebagai "tidak dapat diprediksi" dan bahwa komunitas intelijen sekarang "menilai bahwa China lebih suka Presiden Trump tidak memenangkan pemilihan ulang".Namun, para ahli mengatakan tidak sesederhana itu; Ada beberapa harapan di China bahwa kepresidenan Biden dapat mengakhiri perang perdagangan Trump, misalnya, tetapi mungkin kurang kesadaran tentang betapa sedikitnya kepercayaan yang ada di AS secara keseluruhan saat ini terhadap China, termasuk dari Biden dan para penasihatnya.Faktanya, para ahli mengatakan bahwa ketika berbicara tentang China, kedua kandidat kemungkinan besar lebih berbeda dalam gaya daripada dalam kebijakan yang sebenarnya.Presiden sebelumnya Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama semuanya "berbicara keras" tentang China saat berkampanye "dan kemudian menerapkan kebijakan yang lebih realistis begitu sampai di DC", kata Allen Carlson, direktur program studi China dan Asia Pasifik di Universitas Cornell."Trump kemudian menjadi orang asing di sini," kata Carlson, "dalam hal sejauh mana kebijakannya terhadap Beijing telah berubah-ubah, tunduk pada perubahan radikal melalui tweet, dan selalu tentang kepentingan yang dirasakan presiden sendiri saat itu, daripada bagian dari strategi nasional yang koheren. "Para ahli menyarankan bahwa dalam iklim politik saat ini, Biden dan penasihatnya akan lebih cenderung mempertahankan tekanan pada Beijing bahkan setelah beralih dari kampanye ke pemerintahan.“Dunia telah berubah,” kata Bill Bishop, seorang analis China yang menerbitkan buletin Sinocism. “Kenyataannya telah bergeser begitu banyak di China dan di DC sehingga saya akan terkejut jika kami melihat pengembalian yang signifikan ke garis yang lebih lembut menuju China dari pemerintahan Biden.”[IT/AR]