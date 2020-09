Trump Mengakui Rencana Pembunuhan Assad Suriah Pada 2017

IslamTimes- "Mattis tidak ingin melakukannya. Mattis adalah seorang jenderal yang sangat dilebih-lebihkan, dan saya membiarkan dia pergi, ”tambahnya. “Saya tidak menyesali itu. Saya bisa saja hidup dengan cara itu, Anda tahu, saya menganggap dia (Assad) jelas bukan orang yang baik. ”

Presiden AS Donald Trump telah mengakui bahwa ia bermaksud untuk membunuh Presiden Suriah Bashar al-Assad setelah dugaan serangan kimia pada tahun 2017 yang dituduhkan Washington pada Damaskus tetapi membatalkan keputusannya karena ditentang oleh Menteri Pertahanan saat itu James Mattis.“Saya memiliki kesempatan untuk Membunuhnya (Assad) jika saya mau. Dan Mattis menentangnya. Mattis menentang sebagian besar hal itu, "kata Trump selama wawancara telepon dengan Fox News pada hari Selasa."Mattis tidak ingin melakukannya. Mattis adalah seorang jenderal yang sangat dilebih-lebihkan, dan saya membiarkan dia pergi, ”tambahnya. “Saya tidak menyesali itu. Saya bisa saja hidup dengan cara itu, Anda tahu, saya menganggap dia (Assad) jelas bukan orang yang baik. ”Pengakuan tersebut mengkonfirmasi akun dari sebuah buku yang diterbitkan oleh jurnalis The Washington Post Bob Woodward pada tahun 2018. Trump pada saat itu menyangkal rencana pembunuhan tersebut dan mengklaim, "Itu tidak pernah dipertimbangkan."Woodward melaporkan dalam bukunya "Fear: Trump in the White House" bahwa presiden AS telah mengatakan pasukan Amerika harus "masuk" dan "membunuh" Assad setelah dugaan serangan gas pada April 2017.)IT/TGM)