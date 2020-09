Iran Akan Memberikan Tanggapan Yang Tepat Atas Setiap Kesalahan AS

IslamTimes- "Kami menyesal melihat para pejabat AS membuat pernyataan mereka berdasarkan laporan yang menyimpang yang bahkan menyebabkan perang Irak dan Afghanistan di masa lalu," tambahnya.

Juru Bicara Pemerintah Ali Rabiei bereaksi terhadap tweet presiden AS mengenai upaya Iran untuk berkomplot melawan diplomat AS dan mencatat bahwa pernyataan Trump didasarkan pada laporan palsu.Dia membuat pernyataan pada hari Selasa, mencatat bahwa presiden AS membuat pernyataannya tidak berdasarkan informasi yang diberikan oleh intelijen organisasi kebijakan luar negeri tetapi menurut laporan palsu."Kami menyesal melihat para pejabat AS membuat pernyataan mereka berdasarkan laporan yang menyimpang yang bahkan menyebabkan perang Irak dan Afghanistan di masa lalu," tambahnya.Menurut Rabiei, otoritas AS, terutama presiden saat ini, berupaya mengganggu perdamaian kawasan.Presiden AS Donald Trump mengancam akan menyerang Iran "1000 kali lebih besar" menyusul laporan palsu dari media AS tentang dugaan rencana Iran untuk membunuh seorang diplomat AS.“Kami berharap AS tidak akan melakukan kesalahan strategis lagi dan tentunya jika itu terjadi, Iran akan memberikan respon yang sesuai,” tegas Rabiei.Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Politica mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk membunuh Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Lana Marks sebagai tanggapan atas pembunuhan AS atas komandan tinggi Iran, Qassem Soleimani.Teheran telah menolak laporan itu sebagai 'kebohongan'. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mendesak para pejabat Amerika untuk "berhenti menggunakan metode usang untuk menciptakan suasana Iranophobia di arena internasional."(IT/TGM)