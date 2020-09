Pompeo Berusaha Membohongi Trump Untuk Menyerang Iran

IslamTimes- Zarif mengatakan Pompeo kemudian berusaha untuk menipu presiden AS dan "menjebaknya menjadi ibu semua masalah dengan membocorkan alarm palsu baru."

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengecam Presiden AS Donald Trump karena mengancam Teheran atas dugaan rencana pembunuhan terhadap seorang diplomat Amerika.Dalam tweet pada Selasa malam, Zarif mengecam Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebagai "pembohong" dan mengatakan diplomat Amerika telah "memperdaya" Trump untuk membunuh komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani di ibu kota Irak, Baghdad.Zarif mengatakan Pompeo kemudian berusaha untuk menipu presiden AS dan "menjebaknya menjadi ibu semua masalah dengan membocorkan alarm palsu baru."Pembohong yang terbiasa memperdaya @realdonaldtrump untuk membunuh musuh # 1 ISIS dengan membunyikan alarm palsu.Sekarang dia mencoba menjebaknya menjadi kepala masalah dengan membocorkan alarm palsu baru.Sumber -Politico: "Pejabat AS"Sumber -Trump: "laporan pers"- Javad Zarif (@JZarif) 15 September 2020Menteri luar negeri Iran menyinggung laporan oleh majalah berita Politico yang mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengklaim Iran sedang mempertimbangkan untuk membunuh Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Lana Marks sebelum pemilihan presiden Amerika pada November.Untuk menggandakan pernyataannya bahwa menteri luar negeri AS adalah pembohong, Zarif juga melampirkan foto Pompeo, mantan direktur CIA, yang mengakui kepada audiensi tahun lalu bahwa agen mata-mata Amerika melatih karyawan untuk “berbohong, menipu dan mencuri. ”Dalam tweet pada hari Senin, Trump merujuk pada "laporan pers" bahwa Iran "mungkin merencanakan pembunuhan, atau serangan lain, terhadap Amerika Serikat" untuk membalas pembunuhan Jenderal Soleimani di Irak pada Januari.Trump lebih lanjut berkata, "Setiap serangan oleh Iran, dalam bentuk apapun, terhadap Amerika Serikat akan dibalas dengan serangan terhadap Iran yang akan menjadi 1.000 kali lebih besar!"Iran dengan keras menepis tuduhan yang dilontarkan oleh Politico, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeid Khatibzadeh menasihati pejabat Amerika untuk "berhenti menggunakan metode usang untuk menciptakan suasana Iranophobia di arena internasional."Khatibzadeh juga menyarankan jurnalis Amerika untuk berhati-hati menjadi korban upaya politisi AS "untuk menjajakan kebohongan."(IT/TGM)