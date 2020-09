Iran Mengadu ke PBB atas Ancaman Militer Trump, Menekankan Hak untuk Bela Diri

Majid Takht-Ravanchi, Iran’s envoy to the United Nations.jpg

IslamTimes - Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluh kepada badan dunia itu atas ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan kekuatan militer terhadap negara itu, memperingatkan bahwa Republik Islam tidak akan ragu untuk menggunakan haknya untuk membela diri dalam menghadapi petualangan militer Amerika.

Dalam surat yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan Abdou Abarry, Majid Takht-Ravanchi mengatakan Trump telah mengancam Iran dengan serangan dan membuat "tuduhan tak berdasar" terhadap negara itu atas dugaan plot pembunuhan.“Pernyataan provokatif semacam itu merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip yang sangat mendasar yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Pasal 2 (4) yang secara jelas melarang ancaman atau penggunaan kekerasan,” tulisnya.Takht-Ravanchi bereaksi terhadap tweet Senin (14/9) Trump, di mana dia merujuk pada "laporan pers" bahwa Iran "mungkin merencanakan pembunuhan, atau serangan lain, terhadap Amerika Serikat" untuk membalas pembunuhan Washington atas komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Suleimani di Irak awal tahun ini.Sebelumnya, majalah berita Politico mengutip para pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk membunuh Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Lana Marks sebelum pemilihan presiden Amerika pada November.Trump, bagaimanapun, mengancam, "Setiap serangan oleh Iran, dalam bentuk apapun, terhadap Amerika Serikat akan bertemu dengan serangan terhadap Iran yang akan 1.000 kali lebih besar!"Utusan Iran lebih lanjut mengingatkan PBB bahwa presiden AS telah mengancam Iran beberapa kali setelah pembunuhan Jenderal Suleimani, meminta Dewan Keamanan untuk membantu mengakhiri ancaman Amerika tersebut.“Ini bukan pertama kalinya Presiden Amerika Serikat mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap Iran. Menyusul pembunuhan mengerikan Mayjen Qasem Suleimani, Komandan Pasukan Quds Republik Islam Iran, pada 3 Januari 2020, dan selama 3 hingga 5 Januari 2020, dia mengancam pada lima kesempatan berbeda untuk menggunakan kekerasan terhadap Iran,” jelasnya.Pada 4 Januari, Trump mengancam akan menargetkan 52 situs, beberapa "di tingkat yang sangat tinggi & penting bagi Iran & budaya Iran" jika Tehran membalas dendam atas pembunuhan yang ditargetkan oleh AS."Kami dengan serius memperingatkan tentang petualangan militer Amerika Serikat lebih lanjut terhadap Iran yang harus memikul tanggung jawab penuh atas semua konsekuensinya," tulis Takht-Ravanchi.“Kebijakan yang tidak bertanggung jawab dan praktik melanggar hukum, Amerika Serikat menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Dewan Keamanan PBB untuk menuntut Amerika Serikat mengakhiri ancaman dan kebijakannya yang tidak terkekang dan meminta pertanggungjawaban negara tersebut atas tindakan yang salah,” tambah diplomat itu.Dia juga menekankan bahwa Iran berhak untuk mempertahankan diri dari setiap tindakan agresi AS.“Republik Islam Iran tidak akan ragu untuk menggunakan hak yang melekat pada pertahanan diri untuk melindungi rakyatnya, mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya dan mengamankan kepentingan nasionalnya dari segala agresi,” tulisnya.[IT/r]