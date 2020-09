Lembaga Think Tank AS Di Bawah Tekanan Karena Menjadi Tuan Rumah Menlu Iran Zarif

IslamTimes- Dalam hal ini, dalam sebuah wawancara dengan Free Beacon, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus menuduh Iran melakukan kejahatan hak asasi manusia dan mengklaim bahwa tidak ada negara atau organisasi yang harus memberikan platform kepada Zarif dan bahwa pemerintah Iran hanya pantas mendapatkan isolasi.

Pemerintah AS mengklaim bahwa Dewan Hubungan Luar Negeri telah melanggar hukum AS karena berencana menjamu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif Selasa depan.Lembaga think tank AS berada di bawah tekanan dari pemerintahan Trump dan sekutunya di Kongres karena menjadi tuan rumah Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam acara virtual mendatang Selasa depan, Free Beacon melaporkan.Mereka mengklaim bahwa berdasarkan hukum AS, menyediakan layanan apa pun kepada mereka yang terkena sanksi termasuk Zarif dilarang.Dalam hal ini, dalam sebuah wawancara dengan Free Beacon, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus menuduh Iran melakukan kejahatan hak asasi manusia dan mengklaim bahwa tidak ada negara atau organisasi yang harus memberikan platform kepada Zarif dan bahwa pemerintah Iran hanya pantas mendapatkan isolasi.Perlu dicatat bahwa Council on Foreign Relations dan Zoom Company akan terkena sanksi berdasarkan hukum AS.Seorang juru bicara Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan bahwa badan tersebut telah mengikuti semua instruksi dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, dan bahwa undangan tersebut tidak menyiratkan dukungan terhadap kebijakan atau argumen Zarif.Acara mendatang difokuskan pada penarikan sepihak Trump dari JCPOA dan konsekuensi diplomatiknya untuk Iran dan kawasan.(IT/TGM)