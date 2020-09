Suriah: Pernyataan Trump tentang Menargetkan Presiden Assad Menyoroti Sifat Nakal dari Administrasi AS

Syria Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah menegaskan bahwa pernyataan kepala pemerintahan AS tentang penargetan Presiden Bashar al-Assad menekankan bahwa pemerintahan ini nakal dan melanggar hukum dan mengikuti metode yang sama seperti organisasi teroris pembunuh dan likuidasi tanpa mempertimbangkan prinsip atau aturan apa pun di untuk mencapai kepentingannya.

Sumber resmi di Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada SANA bahwa pernyataan kepala pemerintahan AS tentang penargetan Presiden Bashar al-Assad menunjukkan dengan jelas tingkat rendahnya pemikiran dan perilaku politik pemerintah AS, dan mereka hanya merujuk pada rezim bandit yang melakukan kejahatan untuk mencapai tujuan mereka.Sumber itu menambahkan bahwa pengakuan Trump atas langkah tersebut menegaskan bahwa pemerintah AS adalah negara yang jahat dan melanggar hukum dan mengikuti metode yang sama dengan organisasi teroris pembunuhan dan likuidasi tanpa mempertimbangkan prinsip atau aturan hukum, manusia, atau etika apa pun dengan tujuannya untuk mencapai kepentingannya di wilayah tersebut.[IT/r]