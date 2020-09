Roket Menghantam Kedutaan Besar AS di Baghdad, Kedua Dalam Dua Hari Terakhir

US Embassy compound in Baghdad's Green Zone, Iraq.jpg

IslamTimes - Serangan itu terjadi hanya sehari setelah dua Katyusha, yang menargetkan apa yang disebut zona hijau di ibukota Irak Baghdad, dicegat oleh sistem pertahanan udara C-RAM.

Serangan roket menghantam dekat Kedutaan Besar AS di ibu kota Irak Baghdad pada hari Rabu (16/9) menjadi serangan kedua di daerah itu dalam dua hari terakhir.Serangan terbaru dikonfirmasi oleh juru bicara Operation Inherent Resolve (OIR) Kolonel Wayne Marotto.Serangan itu terjadi hanya sehari setelah video menunjukkan sistem Counter Rocket, Artillery, and Mortar (C-RAM) yang dikerahkan AS mencegat dua roket Katyusha di Zona Hijau.[IT/r]Photo and Video: https://sputniknews.com/middleeast/202009161080478709-rocket-hits-near-us-embassy-in-baghdad-second-in-past-two-days---photo-video/