Trump Dilaporkan Menarik Perintah Eksekutif untuk Memberi Sanksi kepada Siapa Pun yang Melanggar Embargo Senjata terhadap Iran

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump bermaksud untuk mengeluarkan perintah eksekutif dalam beberapa hari mendatang yang akan memberi wewenang kepada Washington untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap entitas asing yang memperdagangkan senjata konvensional dengan Iran dan dengan demikian secara efektif menutup mereka dari pasar AS, lapor Reuters, mengutip empat sumber anonim yang dekat dengan perkembangan.

Embargo senjata konvensional PBB terhadap Iran, yang diamankan berdasarkan kesepakatan nuklir Iran 2015, akan berakhir pada 18 Oktober. Pemerintahan Trump, yang meninggalkan JCPOA pada Mei 2018, telah mendorong mitra Dewan Keamanan PBB untuk perpanjangan larangan - tetapi sejauh ini, tidak berhasil.Mekanisme sanksi sekunder menyiratkan bahwa entitas asing yang melanggar embargo perdagangan Iran akan dilarang berdagang dengan pihak ketiga, Amerika Serikat dalam kasus ini. Menurut laporan Reuters, "sebagian besar perusahaan asing tidak ingin mengambil risiko" kehilangan akses ke pasar AS karena berdagang dengan "negara-negara kecil seperti Iran". Perusahaan Amerika telah dilarang menjual senjata ke Tehran.Pada hari Rabu (17/9), Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela dan Iran Elliott Abrams mengisyaratkan kemungkinan pengenalan perintah eksekutif, dengan mengatakan bahwa pemerintahan Trump berencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar embargo senjata PBB terhadap Iran.Laporan itu tidak segera dikonfirmasi atau dibantah oleh Gedung Putih.Di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang terjadi antara Iran, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis, dan Jerman pada tahun 2015, Teheran tetap tunduk pada embargo senjata konvensional PBB yang akan berakhir pada bulan Oktober.Pada Mei 2018, Amerika Serikat secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut, yang dimaksudkan untuk membatasi persediaan uranium yang diperkaya oleh Iran, dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Tehran. Pemerintahan Trump sekarang telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran tanpa batas waktu, tetapi gagal mendapatkan dukungan dari kekuatan lain. Ia juga menyatakan niat untuk mengembalikan semua sanksi "snapback" PBB terhadap negara, dengan tindakan diharapkan mulai berlaku pada 20 September.Menurut pengacara sanksi Doug Jacobson, yang dikutip oleh Reuters, perintah eksekutif yang diklaim akan lebih "simbolis" daripada praktis dalam efeknya, karena berpotensi "dirancang untuk mengirim pesan tentang masalah khusus ini ... bahwa AS tidak senang bahwa pihak-pihak lain tidak setuju untuk menerima kembali sanksi senjata ”.[IT/r]