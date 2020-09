Zarif Iran Menyebut 'Orang Israel AS Pertama' karena 'Merusak Wilayah, Mengkhianati Pembayar Pajak' untuk Mendukung Tel Aviv

Mohammad Javad Zarif, Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengecam para pemimpin AS karena merusak kawasan Asia Barat dan mengecam 'Israel Firsters' karena mengkhianati rakyat mereka sendiri sambil berusaha menawarkan dukungan luas untuk Zionis Israel.

Pada rapat umum kampanye di Carolina Utara pada 8 September, Presiden Donald Trump memuji kesepakatan yang ditengahi Washington untuk menormalkan hubungan antara Zionis Israel dan dua negara Teluk, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, sambil juga mengatakan bahwa AS tidak terlibat dalam Timur Tengah untuk minyak, tetapi karena "kami ingin melindungi Zionis Israel".Zarif tweeted bahwa pernyataan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menunjukkan "di mana kesetiaan keluarganya benar-benar bertumpu."Penerimaan terbaru oleh @realDonaldTrump:-Di mana benar-benar terletak kesetiaan keluarganya-Mengapa TUJUH TRILIUN dolar yang diperoleh dengan susah payah dari pembayar pajak AS & begitu banyak nyawa orang Amerika telah dikorbankan. # IsraelFirsters tidak hanya merusak wilayah kami — mereka telah mengkhianati rakyatnya sendiri, hanya untuk mendapatkan suara. pic.twitter.com/dcpZTucyxP- Javad Zarif (@JZarif) 17 September 2020Zarif merujuk pada komentar yang dibuat oleh Trump pada rapat umum di Winston-Salem, North Carolina pada 8 September.Ketika Donald Trump, yang berusaha terpilih kembali untuk masa jabatan kedua dalam pemungutan suara November mendatang, memuji kemerdekaan energi Amerika, dia berkata:“Selama saya menjabat presiden, Amerika akan tetap menjadi produsen minyak dan gas alam nomor satu di dunia. Kami akan tetap tidak bergantung pada energi. Itu harus berlangsung selama bertahun-tahun yang akan datang. Faktanya adalah, kita tidak harus berada di Timur Tengah, selain kita ingin melindungi Israel. Kami sangat baik kepada Israel. Selain itu, kami tidak harus berada di Timur Tengah. ”Reli hebat !! TONTON LANGSUNG: Trump berbicara di acara kampanye di Winston-Salem, Carolina Utara https://t.co/EidngPXxe8 melalui @YouTube- TrumpNation2020 (@TrumpNationDA) 9 September 2020Zarif menekankan bahwa Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari tujuh triliun dolar untuk kehadirannya di Timur Tengah, menanyakan mengapa "dolar pembayar pajak 'telah dikorbankan" untuk melindungi Israel, menggarisbawahi bahwa pemerintah Amerika telah "mengkhianati rakyat mereka sendiri, hanya untuk suara. "Donald Trump mengatur waktu ucapan tersebut bertepatan dengan Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi, dalam apa yang dianggap sebagai upaya untuk merayu suara orang-orang Yahudi di negara itu menjelang pemilihan presiden AS.Tweet Zarif juga memasukkan bagian dari liputan Badan Telegraf Yahudi tentang pidato Trump di rapat umum di Carolina Utara, menyoroti momen ketika dia memuji penarikan AS dari perjanjian nuklir internasional 2015 dengan Iran, juga disebut Kesepakatan Nuklir Iran, atau JCPOA.Donald Trump menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin 'Bibi' Netanyahu dan mantan Presiden AS Barack Obama pada saat ini, dengan mengatakan:"Saya ingat Bibi datang dan memintanya, memintanya sampai titik hina dimana (dia minta) tolong jangan melakukan kesepakatan dengan Iran," kata Trump, mengacu pada perjanjian nuklir dengan Republik Islam."Dia melakukannya. Saya merusaknya,” kata Trump, memicu raungan persetujuan di antara para pendukungnya pada pertemuan itu.Presiden AS juga memuji prestasi penasihat puncak dan menantu laki-lakinya Jared Kushner, yang sebelumnya menjadi perantara kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan dua negara Arab: Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.[IT/r]