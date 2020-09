Lavorv: Rusia Siap Berkontribusi pada Dialog antara Iran dan AS

Sergei Lavrov- Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyuarakan kesiapan untuk memberikan bantuan dalam membangun dialog antara Iran dan Amerika Serikat, menekankan bahwa sanksi Washington terhadap Republik Islam tidak akan pernah berhasil, kantor berita Sputnik melaporkan pada hari Jumat (18/9).

"Iran telah menyatakan kesiapan untuk berdialog berkali-kali, dan masih siap untuk berdialog, yang tentunya tidak dapat didasarkan pada ultimatum yang diajukan pihak AS dari waktu ke waktu," kata Lavrov kepada Sputnik dalam sebuah wawancara pada hari Kamis (17/9).“Kami akan siap berkontribusi dalam terjalinnya dialog ini. Bersama dengan negara-negara Eropa dan Republik Rakyat China, kami terus mempertahankan Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] tentang penyelesaian masalah nuklir Iran, yang telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015 dan yang terus dihancurkan oleh AS sebagai bagian kebijakannya untuk menjelekkan Iran, ”menteri luar negeri Rusia menambahkan.Dewan Keamanan PBB terus membahas JCPOA, dengan "13 dari 15" negara berbicara tegas menentang upaya untuk merusak kesepakatan nuklir Iran, menurut Lavrov.Diplomat top Rusia mengecam upaya AS untuk mengatur dialog tentang masalah Timur Tengah dan Afrika Utara "pada jalur anti-Iran".“Ini adalah jalur buntu. Sanksi yang ditujukan untuk mencekik Iran tidak pernah berhasil dan tidak akan berhasil sekarang,” Lavrov menekankan.[IT/r]