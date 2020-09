Inggris, Prancis dan Jerman Mengatakan Keringanan Sanksi Iran Akan Berlanjut Melewati 20 September

Iran's national flag flutters outside of the UN headquarters.jpg

IslamTimes - Pada hari Jumat (18/9), Inggris dan Prancis dan Jerman mengumumkan bahwa keringanan sanksi untuk Iran akan berlanjut setelah 20 September.

Dalam sepucuk surat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketiga negara tersebut mengatakan mereka telah "bekerja tanpa lelah untuk mempertahankan perjanjian nuklir dan tetap berkomitmen untuk melakukannya," menambahkan bahwa keputusan atau tindakan apa pun yang diambil untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran akan menjadi " tidak mampu memberikan pengaruh hukum. "Keringanan sanksi PBB untuk Iran disetujui berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA). Berdasarkan kesepakatan itu, Iran setuju untuk membongkar sebagian program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi.Pemerintahan Trump telah bersikeras bahwa sanksi internasional akan diberlakukan kembali di negara Timur Tengah pada bulan September, dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo men-tweet akhir bulan lalu bahwa "AS akan menentang" resolusi apa pun untuk melanjutkan pencabutan sanksi.- Menteri Pompeo (@SecPompeo) 27 Agustus 2020Pada Mei 2018, Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran yang telah dicabut berdasarkan ketentuan kesepakatan, serta memberlakukan yang baru, setelah mengklaim bahwa kesepakatan tersebut memungkinkan Iran untuk terus memperkaya uranium.Presiden AS Donald Trump mengkritik kesepakatan itu pada 2018 ketika mengumumkan penarikan AS dari itu, menyebutnya "membusuk dan busuk" dan "memalukan" baginya "sebagai warga negara.""Jelas bagi saya bahwa kita tidak dapat mencegah bom nuklir Iran di bawah struktur kesepakatan yang membusuk dan busuk," kata Trump. "Kesepakatan Iran cacat pada intinya."[IT/r]