Trump Menyebut Masalah China Lebih Besar Daripada Rusia, Bertentangan dengan FBI

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump pada hari Jumat (18/9) mengkritik Direktur Biro Investigasi Federal Christopher Wray karena mengabaikan ancaman China terhadap integritas pemilihan Presiden yang akan datang dan berfokus pada Rusia.

Dalam kesaksiannya kepada Kongres pada hari Kamis (17/9) Wray menuduh bahwa Rusia "sangat aktif" dalam upayanya untuk mempengaruhi pemilu dan "menabur perpecahan dan perselisihan" merendahkan saingan Demokrat Joe Biden."Saya pikir kami memiliki masalah yang lebih besar dengan China daripada dengan Rusia. Saya pikir China adalah masalah yang jauh lebih besar. Dan saya berkata 'Baiklah, tidak apa-apa jika Anda ingin memikirkan tentang Rusia, tetapi bagaimana dengan China? Saya pikir itu pantas. ", Kata Trump pada briefing Gedung Putih.Rusia membantah adanya upaya untuk mengganggu urusan dalam negeri AS, termasuk pemilu 2020.Trump pertama kali mengumumkan kemungkinan kesepakatan bulan lalu, yang akan mempertimbangkan penarikan pasukan yang menjaga cadangan minyak di Suriah."Kami akan membuat keputusan. Kami mungkin akan berurusan dengan Kurdi terkait minyak. Kami akan lihat di mana semuanya berakhir dan akan keluar," kata presiden AS.Pasukan AS, bersama dengan Pasukan Demokratik Arab-Kurdi Suriah, mempertahankan kendali atas sebagian Suriah timur laut, berkonsentrasi di sekitar ladang minyak dan gas di provinsi Al-Hasakah dan Deir Ez-Zor.Pemerintah Suriah telah mengecam kehadiran AS di sana sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya dan upaya ilegal untuk merebut sumber daya alam Suriah.Pada bulan Agustus, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat bahwa sebuah perusahaan minyak AS telah mendapatkan kesepakatan untuk memodernisasi ladang minyak di Suriah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam wawancara dengan Sputnik menyebutnya "pelanggaran paling keterlaluan dari semua kemungkinan prinsip hukum internasional".Departemen Pertanian menjelaskan bahwa bantuan keuangan diberikan kepada para petani sehingga mereka dapat menyerap kenaikan biaya pemasaran terkait pandemi."Tambahan $ 14 miliar dolar untuk produsen pertanian yang terus menghadapi gangguan pasar dan biaya terkait karena COVID-19," kata pernyataan itu.Ini adalah putaran kedua bantuan untuk petani yang disetujui oleh pemerintahan Trump sejak virus korona baru melanda Amerika Serikat pada awal tahun. Putaran pertama, dengan total $ 19 miliar, diluncurkan pada bulan April, pada puncak penguncian ekonomi untuk mengekang pandemi.[IT/r]