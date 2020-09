Prancis: Tidak Ada Yang Berwujud untuk Mengonfirmasi Tuduhan AS terhadap Hizbullah

IslamTimes - Kementerian luar negeri Prancis pada hari Jumat (18/9) mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Hizbullah menyimpan bahan kimia untuk membuat bahan peledak di Prancis setelah seorang pejabat senior AS menuduh kelompok perlawanan telah membuat cache di Eropa sejak 2012.

"Sepengetahuan kami, tidak ada bukti nyata untuk mengkonfirmasi tuduhan seperti itu di Prancis hari ini," kata juru bicara kementerian luar negeri Agnes von der Muhll kepada wartawan menanggapi tuduhan AS.Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, telah mendesak Eropa untuk memasukkan sayap sipil dan militer Hizbullah ke dalam daftar hitam, yang menjelaskan upaya AS untuk menakut-nakuti seluruh benua kelompok Perlawanan.Sikap Prancis menggagalkan kampanye politik AS melawan Hizbullah, karena mengetahui bahwa Presiden Prancis memainkan peran penting untuk menengahi penyelesaian politik di Lebanon.[IT/r]