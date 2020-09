Reaksi Internasional Terhadap Klaim AS Atas Pengembalian Sanksi PBB Terhadap Iran

IslamTimes- AS juga mengaku masih menjadi peserta JCPOA karena telah mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB tentang aktivasi mekanisme kesepakatan nuklir. Sementara AS secara resmi mengakhiri partisipasinya di JCPOA pada Mei 2018, dan tidak berusaha keras untuk menghancurkan perjanjian tersebut.

Klaim AS atas penerapan apa yang disebut mekanisme 'Snapback' dan pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran ditanggapi dengan reaksi internasional.Di bawah kesepakatan nuklir 2015 yang dibuat Iran dengan enam negara besar; Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS, embargo senjata konvensional PBB akan berakhir pada 18 Oktober.Pada 14 Agustus, DK PBB yang beranggotakan 15 orang dengan suara bulat menolak resolusi AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober sejalan dengan kesepakatan nuklir penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).AS juga mengaku masih menjadi peserta JCPOA karena telah mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB tentang aktivasi mekanisme kesepakatan nuklir. Sementara AS secara resmi mengakhiri partisipasinya di JCPOA pada Mei 2018, dan tidak berusaha keras untuk menghancurkan perjanjian tersebut.Semua peserta JCPOA lainnya dan sebagian besar anggota DK PBB berpendapat bahwa AS bukan lagi peserta JCPOA dan karenanya tidak dapat menggunakan ketentuannya.Mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB mengatakan mereka tidak akan mendukung langkah Amerika Serikat untuk menerapkan sanksi snapback sejak Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir pada 2018.(IT/TGM)