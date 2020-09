China Gelar Serangan Simulasi di Situs yang Mirip Pangkalan Udara AS

Chinese H-6 Bomber.jpg

IslamTimes - Angkatan Udara China merilis video yang menunjukkan pesawat pengebom H-6 melakukan serangan simulasi pada situs yang menyerupai Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat ( AS) di Guam.

Latihan tersebut digelar di tengah ketegangan regional antara dua negara adidaya tersebut yang terus meningkat sebagaimana dilansir dari The Globe and Mail, Senin (21/9).Video tersebut diunggah melalui akun Weibo Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat ( PLAAF) pada Sabtu (19/9).Rekaman video tersebut muncul saat China melakukan latihan militer hari kedua di dekat Taiwan.Negeri “Panda” menggelar latihan militernya selama dua hari pada Jumat (18/9) dan Sabtu untuk mengungkapkan kemarahannya atas kunjungan pejabat AS ke Taiwan.Guam adalah salah satu markas bagi fasilitas militer utama AS, termasuk pangkalan udara, yang akan menjadi kunci untuk menanggapi konflik apa pun di kawasan Asia Pasifik.Fasilitas militer AS di pulau Guam meliputi pangkalan angkatan laut, pangkalan angkatan udara, dan sebuah rumah sakit.Lihat Foto Fasilitas militer AS di pulau Guam meliputi pangkalan angkatan laut, pangkalan angkatan udara, dan sebuah rumah sakit.(Reuters via BBC) Video itu berdurasi 2 menit 15 detik dengan latar belakang musik yang serius dan dramatis seperti cuplikan film Hollywood.Dalam video itu menunjukkan pesawat pengebom H-6 lepas landas dari pangkalan gurun.China Kirim 18 Jet Tempur Video itu berjudul "Dewa perang H-6K terus menyerang!"Di tengah jalan, seorang pilot menekan tombol dan melepaskan misil ke landasan pacu pantai yang tidak disebutkan namanya.[IT/r]